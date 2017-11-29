Референдум против смешанной системы голосования может иметь успех, но бремя успеха будет очень тяжелым, аналитики

Референдум по отмене смешанной избирательной системы, предложенный рядом неправительственных организаций, может иметь успех, но бремя его успеха будет более чем тяжелым. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

Директор программ Центра политик и реформ Штефан Глигор, который является и одним из инициаторов идеи, сказал, что законодательный референдум предложен для устранения злоупотреблений, посредством которых ДПМ планирует остаться у власти: „Понимая, что в основе пропорциональной системы демократы никогда не выиграют парламентские выборы, возможно, этим и объясняется их манипуляторская позиция по отношению к инициативе о проведении референдума”. По его словам, эта инициатива является гражданской и не защищает интересы той или иной партии.

Политический комментатор Алексей Тулбуре считает, что референдум по отмене смешанной избирательной системы может иметь реальные шансы, потому что инициаторы предложили проведение законодательного референдума, а это означает, что для его организации нужны 200 тыс. голосов, но они не должны быть собраны по всей стране. Кроме того, если граждане выскажутся за аннулирование системы в рамках референдума, тогда плебисцит имеет прямую законодательную силу и его результаты не должны быть поставлены на голосование в парламенте.

Политический аналитик Анатол Цэрану заявил, что бремя успеха такого референдума более чем тяжелое. „Противостояние будет между инициативной группой, которая будет поддержана некоторыми партиями, которые, к сожалению, не имеют той силы, которая гарантирует успех, а все остальное будет работать против этой идеи. Это не значит, что не нужно внедрять эту инициативу”, - отметил Анатол Цэрану.

Политический аналитик Виктор Чобану считает, что реформы такого масштаба, какой является избирательная система, могут быть осуществлены парламентом только для следующего законодательного органа. Виктор Чобану считает, что пропорциональную систему, со всеми ее недостатками, можно было бы улучшить путем введения открытых списков.

Несколько организаций гражданского общества предлагают инициирование и проведение на национальном уровне, до парламентских выборов 2018 года, референдума по отмене закона, которым были внесены изменения в Кодексе о выборах и введена смешанная система голосования вместо пропорциональной.