Мариан Лупу: Совместная декларация саммита Восточного партнерства - успех для Молдовы

Успехом для Молдовы назвал совместную декларацию саммита Восточного партнерства в Брюсселе глава парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу.

Как он пояснил в студии программы "Фабрика", документ предусматривает ускорение политической и экономической интеграции стран ЕС и Восточного партнерства, и такой положительный сигнал мобилизует на качественное внедрение реформ.

"Финальная декларация саммита не сводится исключительно к политическим заявлениям. Она предлагает конкретные инструменты, а это свидетельство того, что страны, выбравшие европейский вектор развития, получат больше поддержки, больше финансирований, другие инструменты для экономического и социального развития", - сказал глава фракции ДПМ Мариан Лупу.

Как подчеркнул Мариан Лупу, оппозиция, пытаясь приуменьшить значение документа, выступает против собственной страны.

"Я заметил, что оппозиция на самом деле является разрушительной силой. Все критики саммита оперируют фальшивками и выдумками. Такие атаки - признак отчаяния, оппозиция впала в истерику. На мой взгляд, это уже фанатизм, борьба против собственной страны. Если бы саммит провалился, они были бы гораздо спокойнее", - сказал глава фракции ДПМ Мариан Лупу.

Восточное партнёрство — проект Евросоюза, направленный на развитие интеграционных связей с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. Его учредительный саммит состоялся 7 мая 2009 года в Праге.