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Общество
Заключенный заставил Молдову выплатить огромную компенсацию за бесчеловечные условия в тюрьме
29.11.2017

Европейский суд по правам человека постановил выпатить заключенному молдавской тюрьмы компенсацию за плохие условия содержания.

ЕСПЧ удовлетворил иск заключенного кишиневского пенитенциара №13. Мужчина должен получить из бюджета 8000 евро компенсации за содержание в жутких условиях и 650 евро за судебные издержки.

Суд отметил, что проблемы в работе тюрем Молдовы повторяются регулярно, а ЕСПЧ постоянно получает жалобы от заключенных. Истец Валентин Боштовой попал в пенитенциар №13 Кишинева еще в 2013 году. Он был приговорен по экономической статье на 8 лет заключения за растрату. Смена офиса на тюремную камеру не прошла для мужчины бесследно. Он обнаружил, что условия содержания в тюрьме не соответствуют нормам.

При написании иска к государству Молдова заключенный  сослался на  статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты). В иске он пожаловался на плохие условия содержания, отсутствие медицинской помощи и эффективных средств правовой защиты.

Мужчина рассказал, что он содержался в переполненной холодной камере без солнечного света и вентиляции. Спальных мест на всех заключенных в камере не хватало, поэтому им приходилось спать по очереди. Естественные надобности люди отправляли у всех на виду, так как туалет находился в помещении. Душ в тюрьме работал только раз в неделю, отчего заключенные задыхались от запаха немытых тел.

Одна из камер тюрьмы №13 в Кишиневе...


 
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