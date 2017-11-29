Почему в Молдове дорогое мясо?

Виктор Суружиу

Ассортимент мясных продуктов на магазинных прилавках постоянно растет, в основном, за счет «теневых» импортных поставок мяса в качестве сырья для этой продукции.

Продолжающееся сильное давление нелегального импорта эксперты называют в числе главных проблем отрасли. Другая характерная черта – это монополизация рынка, в результате которой часть переработчиков периодически остаётся без сырья, с недозагруженными мощностями. И если власти заявляют, что с проблемами мясного рынка покончено, то эксперты высказывают противоположную точку зрения.

Производители терпят убытки

В Американской торговой палате в Молдове утверждают, что высокие цены на мясо в стране связаны с дефицитом сырья на внутреннем рынке и ограниченными поставками из Евросоюза и СНГ. В частности, в 2016 г. в целях защиты внутреннего рынка Правительство Молдовы ввело ограничения на ряд украинских товаров, включая мясомолочную продукцию. На них были установлены квоты, при превышении которых действовали пошлины в 10-20%. В 2017 г. решение было отменено, однако появились ограничения на ввоз свинины и мясных изделий из-за вспышек африканской чумы свиней в некоторых областях Украины.

Недополученный отечественными производителями вследствие дефицита сырья доход эксперты Американской торговой палаты оценивают в 0,6 млн леев, а чистые убытки – в 50 тыс. леев в день. На недавней встрече в Национальном агентстве по безопасности пищевой продукции (ANSA) с производителями и переработчиками мяса отмечалось, что цена на свинину на внутреннем рынке достигает 3 евро за кг, тогда как в ЕС аналогичное мясо стоит 1,7 евро (благодаря солидным субсидиям производителям).

В прошлом месяце Американская торговая палата направила в правительство письмо с просьбой увеличить ежегодную квоту на импорт свинины и мяса птицы из Евросоюза и предоставить льготный режим его импорта на несколько месяцев.

Однако глава ANSA Георгий Габери предложил искать резервы для снижения цен внутри страны. В агентстве считают, что мяса в стране достаточно, и просьба импортеров об увеличении квоты не обоснована. Одно из предлагаемых решений – заключение долгосрочных контрактов о сотрудничестве между производителями мяса и мясоперерабатывающими предприятиями. Это, полагают в агентстве, позволит частично защитить рынок от внешних факторов. Между тем фермеры жалуются, что перерабатывающие предприятия не стремятся покупать молдавское мясо, предпочитая импортное как более дешевое.

Экспорт против импорта

Для рядового потребителя главное следствие отсутствия продуманной государственной политики в этой сфере – высокая стоимость мясных продуктов. На рынках цены по-прежнему диктуют перекупщики, в связи с чем товар продается намного дороже, чем закупается. А у самих производителей доступ на рынки весьма ограничен, что позволяет поддерживать цены на высоком уровне. На рынке, к примеру, килограмм свинины стоит примерно в 2,5-3 раза больше, по сравнению со средней закупочной стоимостью продукта.

Как разъяснили NOI.md специалисты минсельхоза, к закупочной стоимости добавляются расходы на забой, транспорт, электричество и прочие затраты, в итоге при выходе из бойни килограмм свинины существенно дорожает, к цене продукта добавляется НДС. Далее мясо попадает в руки посредников с доминирующим положением на рынке, которые и взвинчивают цену.

В минсельхозе говорят о завершении эпохи монополий в этой отрасли, сокращении импорта и открытии новых возможностей для производства в Молдове экологически чистого продукта и его последующего экспорта. Для экспертов же представляется очевидным, что на показатели ощутимо влияют контрабандные мясные поставки, которыми не брезгуют пользоваться даже некоторые крупные торговые сети. Отечественным производителям, предлагающим более дешевое и качественное мясо, туда не протолкнуться.

В действительности, отмечают эксперты, речь идет лишь о перераспределении денежных потоков. Некоторых чиновников в своё время действительно отлучили от кормушки в виде выдачи разрешений на импорт мяса. Однако пресловутые «конверты» и схемы нелегальных поставок мяса так и не сошли на нет, в связи с чем местным животноводам по-прежнему сложно продавать свой товар на внутреннем рынке и развивать бизнес.

Позади Европы и США

Во многих странах ЕС в мясных отделах супермаркетов цены на продукцию мало отличаются от молдавских, а то и заметно ниже. В большинстве стран Евросоюза стоимость мяса и мясных продуктов, в том числе таких, как колбасы и копчености, варьирует в пределах 3-9 евро за килограмм, в зависимости от сорта мяса и качества копчения. Например, в Венгрии стоимость вареной колбасы стартует от 2 евро. Те, кто ее пробовал, утверждают, что она не идет ни в какое сравнение со многими отечественными сортами – намного вкуснее. В Риме, Берлине или Вене в одной из демократичных сетей супермаркетов можно приобрести хорошие свиные копчености по цене 3-5 евро за килограмм. На рынке – ещё дешевле. А куриные окорочка стоят от 2-3 евро (замороженные) до 3-4 евро (копченые), опять же благодаря субсидиям государства фермерам.

При этом не стоит забывать, что уровень зарплат европейцев намного превышает доходы населения в Молдове. В нашей республике показатель потребления мяса и мясопродуктов на душу населения по-прежнему многократно отстает от развитых стран. Хотя медики рекомендуют есть мясо минимум дважды в неделю, многие наши сограждане могут позволить себе его только по праздникам. У граждан со скромными доходами потребление мяса снижается после каждого подорожания. По данным Национального бюро статистики, в октябре 2017 г. цена на свинину увеличилась на 2,5%. Мясо птицы, мясопродукты и полуфабрикаты подорожали на 1,5%, говядина – на 1,4%. И такие подорожания происходят почти каждый месяц.

Если в США потребляют 120 кг мяса на человека в год, в ЕС – порядка 80 кг, в России – 65 кг, в Молдове среднегодовое потребление мяса на одного человека составляет около 40 килограммов. Иными словами, среднестатистический молдаванин употребляет втрое меньше мясных продуктов, чем американец, и в 2 раза меньше, чем европеец.

Комментируя эти цифры, в минсельхозе и Национальном агентстве по безопасности пищевой продукции говорят о намерении в ближайшей перспективе увеличить среднегодовое потребление мяса населением, как минимум, вдвое. По словам специалистов этих ведомств, в будущем можно ожидать умеренного роста потребления мясопродуктов, но объем рынка будет расти менее высокими темпами, нежели индивидуальное потребление, в связи со снижением численности населения в стране.

В тоже время, как выяснилось, власти оперируют лишь обезличенными цифрами, и не существует никаких расчетов и стратегий в отношении того, как поднять уровень потребления мясных продуктов среди малообеспеченных слоев населения. Ведь усредненные показатели – это все равно, что «средняя температура по больнице»: одни могут регулярно раскошеливаться в мясном отделе, другие позволяют себе такие траты только изредка.

Всё менее привлекательный бизнес

Самый громкий скандал вокруг мясного рынка возник в 2009 г., когда Национальный центр по борьбе с коррупцией выявил ряд незаконных схем. В отношении шести крупнейших фирм-импортеров были возбуждены уголовные дела, каждую из них оштрафовали. Мясо покупали в Бразилии и Аргентине, затем проводили документы через «оффшоры», и в результате на таможню поступал товар, который по бумагам стоил очень дешево. Это позволяло минимизировать налоги и в несколько раз увеличить прибыль. К примеру, только один поставщик за три года импортировал в Молдову 3,2 млн тонн мяса, в то время как получил разрешение на ввоз лишь 2 тыс. тонн.

«На протяжении последних лет правоохранительные органы действительно справились со своей задачей, но лишь в том контексте, в котором она была поставлена, - отмечает в связи с этим один из наших экспертов. – Они ликвидировали некоторые схемы, которые были сформированы в пользу конкретных импортеров. Но появились другие схемы и способы, в частности, растут теневые поставки этой группы товаров через Приднестровье. Как результат, борьба с нарушителями на рынке ведется такими средствами, которые в конечном итоге приводят к еще большему дисбалансу этого рынка и сохранению лазеек для контрабанды».

Даже когда импорт мяса из Украины был запрещен для предотвращения распространения свиной чумы на территории страны, на столичных рынках сотрудники ANSA регулярно обнаруживали партии мясных изделий, произведенных в соседней стране. За период действия запрета количество конфискованных на границе с Украиной продуктов превысило шесть тонн.

Аналитики прогнозируют новый рост цен на внутреннем рынке и отмечают, что молдавское животноводство не успевает наращивать объемы производства мясной продукции, необходимые для удовлетворения потребительского спроса. По данным Национального бюро статистики, в январе-сентябре 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выращивание скота и птицы во всех категориях хозяйств сократилось на 2,4% – как на сельхозпредприятиях, так и в домашних хозяйствах. Животноводческие фермы и птицеводство превращаются во все менее привлекательный бизнес для производителей, в то время как контрабандисты и перекупщики получают возможность извлекать баснословную прибыль.