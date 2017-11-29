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Общество
Дорин Киртоакэ о главной новогодней елке страны: Не в метрах счастье
29.11.2017

Не в метрах измеряется феерия праздников. Так прокомментировал отстраненный от должности мэр Дорин Киртоакэ главную елку страны, которую доставят в Кишинев из Украины.

«Я понимаю, что на нас хотят произвести впечатление. Но для этого не нужно врываться силой в чужой дом, а потом всех обрадовать елкой в 30-40 метров. Не в метрах измеряется феерия зимних праздников, а в человечности и понимании», - заявил Дорин Киртоакэ.
По его словам, врио мэра Сильвия Раду лукавит, говоря о стоимости новогоднего дерева: «Здесь вложены баснословные деньги. Про 15 тысяч леев – сказки. На самом деле речь идет о тысячах евро», - уверяет отстраненный градоначальник.

Напомним, что согласно пресс-релизу киишневской мэрии, новогодняя елка была приобретена в городе Яремча Ивано-Франковской области по цене 15 тысяч леев. Ее высота составила 29 метров.

Дерево доставят в Кишинев на поезде и до конца недели установят на площади Великого национального собрания. По словам сотрудников мэрии, это будет самая красивая главная елка страны.


 
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