Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

Негативная реакция Демпартии на инициативу гражданского общества о проведении законодательного референдума по аннулированию смешанной системы свидетельствует о том, что общественники попали «в цель».

Об этом в соцсетях написал бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

«Реакция Демпартии на инициативу о проведении законодательного референдума с целью аннулирования антидемократического решения о внедрении смешанной избирательной системы свидетельствует о том, что идея плебисцита попала в цель, и это то, что нам необходимо сегодня», - заявил Тулбуре.

В этой связи он подверг критике «аргументацию» демократов, высказанную против референдума.

«Правовые эффекты» от нового избирательного законодательства будут аннулированы вместе с возвратом к пропорциональной системе. Ссылка на рекомендации Венецианской комиссии — верх лицемерия. О комиссии говорят те, кто просто поиздевался над её рекомендациями? Политические аргументы даже не заслуживают комментариев», - подчеркнул Тулбуре.

Экс-посол уверен, что «блокирование референдума будет еще одним преступлением этого режима».

Кроме того, Алексей Тулбуре задался вопросом, если по данной теме еще стоит ожидать «публичной, четкой и аргументированной позиции Партии «Действие и Солидарность», а также Платформы DA»

Во вторник пресс-секретарь Демпартии объявил, что принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку партия отвергает инициативу гражданского общеcтва о проведении референдума об отмене смешанной избирательной системы, получившей в народе название «инициатива Додона-Плахотнюка». ДПМ назвал эту инициативу «абсурдной», заявив также, что она якобы противоречит рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Инициативу о проведении референдума поддержала «Наша партия» и Партия коммунистов.