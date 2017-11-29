В Кишиневе определили самые опасные улицы

На трети улиц Кишинева сейчас полностью отсутствует освещение, и это самым негативным образом сказывается на жизни горожан.

С приходом ночи улицы Мунчешть, Каля Басарабией, Албишоара, Щусева и многие другие погружаются во тьму. На улице Мунчешть, протяженность которой составляет несколько километров, единственным источником света в ночное время являются фары автомобилей. Здесь практически полностью отсутствуют уличные светильники, водители и пешеходы вынуждены передвигаться в полной темноте. Такая же ситуация на улице Адбишоара. Людям рискуют каждый раз, когда им приходится переходить дорогу.

Темнота на столичных улицах создает самые благоприятные условия для совершения правонарушений. По данным полиции, именно на неосвещенных улицах совершается наибольшее число преступлений. Жители ул. Вадул-луй-Водэ жалуются, что им страшно возвращаться вечером домой, тем более, что темнеет сейчас очень рано. Многие прохожие становятся жертвами нападений грабителей. Горожане обращаются в муниципальное предприятие Lumteh, которое отвечает за уличное освещение, но безрезультатно. Их проблема так и осталась нерешенной.

По утверждению руководства Lumteh, они работают над расширением сетей уличного освещения и обещают решить данную проблему в ближайшее время.

Что касается улицы Каля Басарабией, то реконструкция участка в периметре от ул. Измаил до ул. Петрикань запланирована на следующий год. Пока там идут работы в районе рынка. На прошлой неделе работали на ул. Албишоара 72, 74, 80, 82 и так далее, — пояснил директор муниципального предприятия Lumteh Николай Верешко.