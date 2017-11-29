Обиженный на Россию Плахотнюк опять жалуется на неё Европе

Олег Волков

Европейцы заставили правительство Молдовы встать в позу крайнего унижения и взять назад слова о том, что Европа даст нам 100 миллионов уже до конца года. Не даст, уточнила делегация ЕС в Молдове.

Комиссар по европейской политике соседства и расширению переговоров Йоханнес Хан говорил 23 ноября о возможной поддержке, но не об открытии финансирования, поправили нас европартнеры. Есть 28 условий, в частности, в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег, и Еврокомиссия примет решение только по итогам анализа выполнения всех этих заданий.

То есть Кишинев поставили на место. И правительству ничего не оставалось, как все свалить на общественность, которая якобы неправильно растолковала слова премьера Павла Филиппа о том, что помощь будет немедленной, чем и породила «всеобщую путаницу». Об этом говорится в распространенном 25 ноября правительственном коммюнике.

Откуда же могли появиться новости о разблокировании макрофинансовой помощи и выплате первого транша в первом квартале 2018 года? Только из СМИ, лояльных власти, которые без указки свыше ничего не делают.

Итак, денег пока не будет.

Обескураживающими оказались для официального Кишинева и итоги прошедшего 24 ноября в Брюсселе саммита Восточного партнерства. Еврочиновники высказались четко: они признают европейские устремления Молдовы, но не ее «европейскую перспективу». Никакого членства в ЕС! Хотя еще в конце июля председатели парламентов Молдовы, Украины и Грузии в совместном обращении к Европарламенту и Еврокомиссии просили на саммите 24 ноября принять документ о европейской перспективе. В канун саммита о том же униженно просил Европу и лидер Демпартии Влад Плахотнюк.

В статье за своей подписью, опубликованной в издании Euobserver.com, «координатор» писал: «Моя страна, Молдова, а также Украина и Грузия полностью встали на путь установления более тесных отношений с ЕС. Мы полностью осознаем, что единственный путь к достижению этой цели - осуществление реформ, укрепление демократии и верховенства закона, а также построение устойчивой рыночной экономики. Это требует политической воли, мужества и сильной иностранной поддержки… Несмотря на внешние и внутренние проблемы, мы добились реального прогресса. Вступили в силу как Соглашение об ассоциации, так и соглашения о всеобъемлющей свободной торговле между Молдовой и ЕС, обязывающие мою страну проводить реформы, которые уже повышают уровень жизни и приносят большую свободу и процветание нашим гражданам».

Насчет роста уровня жизни, процветания и свободы сказано сильно.

Плахотнюк заверяет, что Демпартия сделает все возможное для обеспечения европейского пути вплоть до изменения Конституции, обеспечив евроинтеграцию как национальный приоритет. Хотя это, по его словам, будет трудно. И не потому, что власть ничего не делает, кроме как грабит. А потому что мирным намерениям якобы очень мешает «агрессивное поведение России»: «произошла значительная реконфигурация ландшафта безопасности в регионе Восточного партнерства», «незаконная аннексия Крыма нарушила международное право», а новые гибридные угрозы, в том числе кампании дезинформации и кибератаки, могут подорвать молдавские институты власти.

Как будто эти институты власти уже не подорваны вконец бесконечным воровством! Как будто только «крымский вопрос» препятствует нашему процветанию!

Будучи суверенной страной, говорит Плахотнюк, Молдова полна решимости не быть жертвой политики «сфер влияния», а быть активным игроком, «лучше реагировать на существующие угрозы и вызовы и улучшать жизнь наших граждан».

Быть активным игроком в понимании Плахотнюка – значит вести бесконечную антироссийскую риторику, не пуская в страну российских журналистов и экспертов. В этом власти действительно преуспели. Только вот одно «но»: где то антироссийское единство, о котором говорит Плахотнюк в своей статье? Кто поддерживает лай и прыжки молдавской моськи на российского слона? Нищие изработавшиеся люди, которым в случае инвалидности платят грошовую пенсию в 150 лей? Измученные старики, обманутые обещаниями «валоризации»? Молодежь, у которой нет работы? Дети, у которых отнимают школы? Или горстка правых политиков, финансируемых Западом?