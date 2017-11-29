Гимпу: В Молдове лидер демократичной партии со одной стороны рассуждает о ценностях, а с другой заказывает убийства

В Молдове сложилась очень серьезная ситуация, в которой председатель демократичной партии с одной стороны рассуждает о ценностях, о людях, а с другой промышляет заказными убийствами.

Об этом в эфире TVC21 заявил председатель Либеральной партии Михай Гимпу.

Таким образом, по словам Гимпу, Молдова оказалась той страной, где председателем партии является человек, который промышляет заказными убийствами, «это очень серьезно».

«Я не могу сказать, какой председатель партии, однако сейчас озвучиваются два имени и оба председатель партии. Это очень серьезно. Прока говорит одно, другой [Ион Друцэ] говрит другое. У меня некоторые вопросы. Я в этой ситуации вижу определенные факты, которые проливают свет на некоторые обстоятельства. Придет время, когда все станет понятно, ведь и иголку в стогу сена не спрятать. А здесь ведь идет речь об освобождении до окончания срока, о выдаче паспорта», - заявил Гимпу.

По его словам, в настоящий момент сложилась ситуация, при которой «председатель с одной стороны руководит демократичной партией, обладает рассуждает о ценностях, о людях, а с другой стороны заказывает убийства».

Ранее в интервью для JurnalTV киллер Виталий Прока озвучил имя настоящего заказчика попытки убийства «черного банкира» Германа Горбунцова — им оказался лидер правящей коалиции, председатель Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.