Саммит в Брюсселе: ни членства, ни денег

Ксения Флоря

Молдову опять оставили за дверью Евросоюза, да ещё и без денег.

Премьер-министр РМ Павел Филип на V саммите “Восточного партнёрства” в своём выступлении отметил: “Для нас это критический период, время сложных реформ и непопулярных решений, а видимое присутствие ЕС в нашем регионе играет решающую роль…” Тем не менее Европейский союз отказал Молдове, а также Украине и Грузии в перспективе членства. В итоговом заявлении саммита “Восточного партнёрства” в очередной раз признаются европейские устремления ведущей тройки программы, но не их европейские перспективы.

Впрочем, “Восточное партнёрство” изначально было построено на том, что ассоциация с Евросоюзом – это максимум того, что может дать странам-участницам данная инициатива. Некоторые эксперты уже сравнивают “Восточное партнёрство” с ГУАМ: формат сотрудничества вроде как существует, но уже никак не развивается и не проявляет себя. В связи с чем предсказывается постепенное сворачивание этой инициативы ЕС. Евросоюз ничего не может предложить странам-участницам, кроме уже действующих соглашений об ассоциации, а само “Восточное партнёрство” сегодня, по сути, держится на энтузиазме нескольких, далеко не ведущих стран Европейского союза - Польши, государств Балтии и Швеции.

Как Лукашенко не захотел стать “отвлекающим фактором”

Местом проведения V саммита программы “Восточное партнёрство” был выбран Брюссель – столица объединённой Европы. Как отмечает Deutsche Welle, чтобы продемонстрировать приверженность всего Европейского союза данной инициативе.

Предыдущие четыре форума состоялись в столицах государств, которые когда-то были в восточном блоке, но впоследствии вступили в Европейский союз – Праге, Варшаве, Вильнюсе и Риге. Теперь же мероприятию нужно было придать определённый вес, т.к. “Восточное партнёрство” зашло в тупик. В Евросоюзе не знают, что делать с этим форматом сотрудничества дальше, а ведущая тройка программы – Украина, Молдова и Грузия - всё настойчивее требует положенные ей за “хорошее поведение” бонусы, вплоть до членства в Европейском союзе.

Придать мероприятию вес должно было не только место проведения, но и список участников. На V саммит “Восточного партнёрства” впервые пригласили президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которого только в феврале этого года вместе с ещё 169 белорусскими чиновниками были сняты визовые санкции.

До сих пор Лукашенко воспринимался в Евросоюзе как “последний диктатор Европы”. Его первый приезд в Брюссель, с одной стороны, должен был стать сигналом (в первую очередь Москве), что отношения Белоруссии с Европейским союзом улучшаются. Как заявил экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмунссен, диалог с Лукашенко выгоден Европе, потому что он может ослабить “ось Москва-Минск”. С другой стороны, как писала европейская пресса, ссылаясь на некоего неназванного дипломата ЕС, приезд “диктатора” в Брюссель отвлечёт внимание от лидеров Украины, Молдовы и Грузии, которые на самом деле стремятся к сближению с ЕС, и “весь саммит превратится в шоу Лукашенко”.

За восемь лет действия “Восточного партнёрства” внутри этой программы произошло размежевание: Молдова, Украина и Грузия полностью приняли предложенные Брюсселем правила игры, за что получили политическую ассоциацию и зону свободной торговли с ЕС, другие три участницы программы - Белоруссия, Азербайджан и Армения - играть по навязываемым правилам не захотели. Поэтому в Кишинёве, Киеве и Тбилиси стали требовать “двухскоростное или многоскоростное развитие” инициативы “Восточное партнёрство”, а также в качестве признания своих заслуг - перспективу членства в ЕС.

За полгода до саммита Кишинёв, Киев и Тбилиси договорились действовать сообща, чтобы добиться включения в итоговую декларацию брюссельского форума этого пункта. В списке предпринятых действий – обращение председателей парламентов трёх стран к евродепутатам с просьбой принять резолюцию о перспективе членства Молдовы, Грузии и Украины в ЕС, подписание совместной декларации “Коммюнике о стратегическом переосмыслении “Восточного партнёрства” и так далее. Не обошлось и без откровенного шантажа: накануне саммита “Восточного партнёрства” президент Украины Пётр Порошенко пригрозил не приехать в Брюссель, если проект итоговой декларации не будет изменен, и в документе не будут учтены пожелания Украины о её европерспективах.

Так что Александр Лукашенко был как никогда нужен руководству ЕС в эти дни в Брюсселе в качестве отвлекающего фактора. Однако белорусский лидер отказался от визита, объяснив это тем, что формат “Восточного партнёрства” излишне политизирован и, в основном, направлен на то, что страны-партнёры добиваются признания европейской перспективы, а Белоруссия не ставит перед собой такой цели. В отсутствие “шоу Лукашенко” V саммит “Восточного партнёрства” свёлся к формуле “Чего хотят страны-партнёры и что готов им дать Европейский союз”. Итоговая декларация саммита обсуждалась до последнего, и были опасения, что форум завершится без резюмирующего документа.

20 целей вместо членства

После завершения V саммита “Восточного партнёрства” министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич тактично заявил: “Те, кто ожидал появления по итогам форума у тех или иных членов партнёрства более серьёзных европейских перспектив, возможно, были немного разочарованы”.

Разочарованы – это ещё мягко сказано. В 2018 г. в Молдове, Украине и Грузии состоятся выборы. В Грузии – последние всеобщие выборы президента, в Молдове – парламентские, а на Украине (возможно) - досрочные выборы в Верховную Раду. Поэтому признание европейских перспектив стало бы существенным электоральным плюсом для партий власти этих трёх стран, уже неоднократно обещавших своим избирателям светлое европейское будущее. Например, Пётр Порошенко обещал, что Украина вступит в ЕС уже до конца 2020 г. А председатель Парламента РМ Андриан Канду в июле этого года говорил, что Молдова подаст заявку на вступление в Евросоюз в конце 2018 г. или в 2019 г.

Однако вместо гарантий членства в ЕС, Украина, Грузия и Молдова на саммите в Брюсселе получили размытые формулировки “участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор соответствующих партнёров” и “каждый партнёр сам выбирает уровень амбиций и целей, к которым он стремится в своих отношениях с Европейским союзом”. Кроме того, в итоговой декларации форума ЕС подтвердил свою позицию - сначала прогресс в реформах, потом – финансовые и прочие поощрения.

“Финансовая поддержка партнёров Европейским союзом будет обусловлена конкретными шагами по осуществлению реформ. Основанный на стимулах подход ЕС (“больше за большее”) будет по-прежнему благоприятствовать тем партнёрам, которые наиболее активно осуществляют реформы”, - говорится в п.12 итоговой декларации брюссельского форума.

Главным результатом V саммита “Восточного партнёрства” стало утверждение механизма “20 конкретных задач на период до 2020 года”.Речь идёт о реализации определённых целей в четырёх сферах. В “Укреплении экономики” - это гармонизация ценообразования в сфере услуг роуминга и снижение тарифов на роуминг среди стран-партнёров, а также кредиты малому и среднему бизнесу в местной валюте. В “Укреплении общества” – открытие в Тбилиси “Европейской школы Восточного партнёрства”, в “Энергетике и транспортной инфраструктуре” – налаживание более эффективного и безопасного транспортного сообщения к 2030 г. посредством долгосрочных инвестиций (расширение Трансъевропейской транспортной сети ЕС на эти страны). В “Укреплении системы управления” – антикоррупционные механизмы и судебная реформа.

Для осуществления данных задач предусматривается выделение 100 млн евро кредитов в национальных валютах странам-партнёрам на поддержку малого и среднего бизнеса. Цифровой пакет включает выделение 50 млн евро на гармонизацию платы за роуминг мобильной связи. 170 млн евро планируется выделить на развитие руководящих институтов и органов власти. 150 млн – на развитие трансъевропейской транспортной инфраструктуры. 225 млн – на мероприятия по энергоэффективности. А 340 млн евро составит образовательный финансовый пакет для молодёжи.

В ходе брюссельского саммита также обсуждалась и так называемая модель “Восточного партнёрства разных скоростей” или “Восточное партнёрство +”, предложенная Европарламентом. Её цель - дать возможность странам, добившимся значительных успехов в процессе внедрения реформ, предписанных Брюсселем, в дальнейшем присоединиться к европейскому таможенному и энергетическому союзам, а также единому цифровому рынку.

Когда Европарламент 15 ноября принял резолюцию о модели “Восточное партнёрство +”, многие в Евросоюзе её приняли с воодушевлением: данная идея может придать новый импульс программе “Восточное партнёрство”. Однако некоторые эксперты считают, что такая модель сотрудничества может дать лишь сиюминутный эффект и без реальных политических стимулов “плюс” по прошествии какого-то времени может обернуться “минусом”: в конце-концов, сколько можно стоять в прихожей единой Европы?

28 условий вместо денег

Готовясь к саммиту в Брюсселе, Республика Молдова не вела такую “агрессивную подготовку” (слова одного из украинских политологов), как официальный Киев. Не ставила ультиматумов и не грозила, как Пётр Порошенко, проигнорировать саммит “Восточного партнёрства”, если не будут признаны её европейские перспективы.

Да и на самом форуме, в отличие от прямолинейного Порошенко (“цель заслуживает каждый – особенно те, кто платит за это соответствующую цену, а никто не платит большую цену, чем Украина”), премьер-министр Павел Филип, возглавлявший делегацию РМ, выражался дипломатично. По поводу желательности членства Молдовы в Евросоюзе он говорил, что это “вдохновит” власти на продолжение реформ и что “европейское будущее граждан Республики Молдова является нашей первостепенной задачей, но нам важно также думать о сроках и перспективах процесса евроинтеграции”.

Но, несмотря на разницу в подходах, итоговый результат для Кишинёва и Киева оказался одинаковым – ни членства, ни денег. Киеву в Брюсселе отказали в утверждении рассчитанного на 10 лет “Плана Маршалла для Украины” стоимостью 5 млрд. евро (планировалось, что упоминание о нём появится в итоговой декларации саммита “Восточного партнёрства”), а также в выделении третьего транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 600 млн евро за невыполнение ряда условий.

Кишиневу было сказано, что макрофинансовая помощь в 100 млн евро не будет разблокирована до тех пор, пока Молдова не выполнит 28 условий, перечисленных в меморандуме-соглашении с Евросоюзом. Среди них -реформа судебной системы, укрепление банковского сектора, борьба с коррупцией и т.д. К тому же европейские структуры продолжают настаивать на отказе от смешанной избирательной системы, также увязывая это с выделением финансовой помощи.

Политологи в Киеве, комментируя итоги V саммита “Восточного партнёрства”, говорят о первом “западном” провале президента Порошенко. Оппозиционные эксперты в Кишинёве – о полном провале “молдавской” евроинтеграции. Их провластные коллеги пытаются смягчить акценты не слишком неудачного для РМ V саммита “Восточного партнёрства”: Молдова с Украиной и Грузией добились “впечатляющих результатов в отношениях с ЕС”, что и доказал минувший форум в Брюсселе, где эти три страны получили “новые экономические перспективы, которые дадут новое направление программе “Восточное партнёрство”.

Большинство международных экспертов, включая европейских, сходится на том, что инициатива ЕС “Восточное партнёрство” “зашла в тупик”, “находится в системной кризисе”, “выдыхается” и “в своём нынешнем формате не устраивает ни участников проекта, ни его авторов, ни государства “старой Европы”. В связи с чем предсказывается постепенное сворачивание данной инициативы ЕС.