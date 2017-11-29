О чем говорили президент Молдовы и посол России?

Президент страны Игорь Додон в ходе встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным обсудил с ним ряд двусторонних вопросов сотрудничества, а также состояние дел в регионе.

Глава государства высказал глубокое сожаление в связи с фактом продолжающихся провокаций в адрес представителей Российской Федерации, которые приезжают в Молдову для участия в различных мероприятиях, в том числе культурных и гуманитарных.

Как отметил Игорь Додон, последний случай, как и предыдущие аналогичные, взят под личный контроль в аппарате президента для разъяснения ситуации и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Приднестровья.

«Мы приветствуем любое продвижение в данном направлении. Принятые решения изначально предлагались в пакете документов, разработанном президентурой по результатам договорённостей в формате 5+2. Ранее он обсуждался в рамках общей платформы вместе с правительством и парламентом. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы последние решения в этом направлении были результатом конъюнктурных, кулуарных договоренностей между представителями бизнес-интересов с обоих берегов Днестра. Наша реальная общая задача – конкретные результаты для людей, проживающих как в Приднестровье, так и на правом берегу. В этом направлении очень важен системный, концептуальный подход в целях разработки принципов политического урегулирования приднестровского конфликта. В президентуре такая концепция уже разработана», - отметил президент Молдовы.

Вместе с тем, глава государства заявил, что несмотря на демарши руководства молдавского парламента и правительства в сторону Москвы, попытки абсолютно незаконного запрета участия депутатов других фракций, заседание межпарламентской группы дружбы Молдовы и Российской Федерации пройдет 11-13 декабря текущего года. Помимо фракции социалистов, в нем примут участие, в том числе, депутаты Народного Собрания Гагаузии и Верховного Совета Приднестровья. Ответный визит российских коллег запланирован на июнь 2018-го года.

Также в рамках беседы были затронуты вопросы, касающиеся сотрудничества в образовательной сфере.

«На сегодняшний день около тысячи мест в ВУЗах России будет предоставлено для абитуриентов из Молдовы, как в рамках межправительственных соглашений, так и в рамках предложений, исходящих от региональных ВУЗов России. В скором времени начнется прием документов. В этом ключе рассматриваем создание государственного резерва кадров для госуправления и национальной экономики страны», - сообщил глава государства.

В заключение Игорь Додон подчеркнул, что диалог и сотрудничество между нашими странами будут продолжаться.