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Усатый: В декабре Плахотнюк попытается стать премьер-министром
29.11.2017

Влад Плахотнюк попытается стать премьер-министром в декабре. Утверждение принадлежит лидеру "Нашей партии".

Ренато Усатый перечислил на своей странице в Facebook "четыре основных пункта", которые Плахотнюк планирует реализовать в следующем месяце, передает agora.md.

"У Плахотнюка четыре основных пункта на декабрь:

1. Выпустить еще один «боевик» про меня;

2. Освободить кое-каких людей;

3. Посетить США;

4. Стать премьер-министром;", - написал Ренато Усатый на своей странице в социальных сетях.

Политик не представил доказательств в поддержку своих утверждений.

В январе 2016 года кандидатура Плахотнюка на должность премьера была отклонена президентом Тимофти.


 
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