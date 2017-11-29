Усатый: В декабре Плахотнюк попытается стать премьер-министром

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Влад Плахотнюк попытается стать премьер-министром в декабре. Утверждение принадлежит лидеру "Нашей партии".
Ренато Усатый перечислил на своей странице в Facebook "четыре основных пункта", которые Плахотнюк планирует реализовать в следующем месяце, передает agora.md.
"У Плахотнюка четыре основных пункта на декабрь:
1. Выпустить еще один «боевик» про меня;
2. Освободить кое-каких людей;
3. Посетить США;
4. Стать премьер-министром;", - написал Ренато Усатый на своей странице в социальных сетях.
Политик не представил доказательств в поддержку своих утверждений.
В январе 2016 года кандидатура Плахотнюка на должность премьера была отклонена президентом Тимофти.
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