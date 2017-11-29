Усатый: В декабре Плахотнюк попытается стать премьер-министром

Влад Плахотнюк попытается стать премьер-министром в декабре. Утверждение принадлежит лидеру "Нашей партии".

Ренато Усатый перечислил на своей странице в Facebook "четыре основных пункта", которые Плахотнюк планирует реализовать в следующем месяце, передает agora.md.

"У Плахотнюка четыре основных пункта на декабрь:

1. Выпустить еще один «боевик» про меня;

2. Освободить кое-каких людей;

3. Посетить США;

4. Стать премьер-министром;", - написал Ренато Усатый на своей странице в социальных сетях.

Политик не представил доказательств в поддержку своих утверждений.

В январе 2016 года кандидатура Плахотнюка на должность премьера была отклонена президентом Тимофти.