29 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
«Я отрежу конечности этой каракатицы»: Сильвия Раду ответила на заявление либералов в прокуратуру
29.11.2017

Сильвия Раду заявила, что ее атакует мафия, и пообещала ее победить. Либералы потребовали открыть уголовное дело по факту узурпации власти. Об этом объявил вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну на своей странице в Facebook.

- Каждый день Сильвия Раду намеренно осуществляет незаконное право, которое влияет на нормальное состояние административной и экономической деятельности в муниципии Кишинёв, которое должно быть достигнуто только на основе законов и других нормативных актов и только специальными органами, наделенными властью жителями Кишинёва, - написал Валериу Мунтяну.

В ответ на это Сильвия Раду заявила, что таким образом либералы пытаются уйти от ответственности за свои действия. И.о. генпримара назвала их мафией и пообещала победить ее.

- Я заметила, что стала мишенью в последние несколько дней. Это атаки, организованные теми, кто стоит за воровством в примэрии в последние годы. Они заметили, что я хочу навести порядок и дисциплину, что я хочу устранить все схемы по отмыванию бюджетных денег, обратиться в правоохранительные органы, и испугались. Это мафия, которую я устраню, я ее одолею.

Меня не пугают нападки, и я продолжу эту линию. Я наведу порядок в примэрии. Те, кто занимаются саботажем и блокируют деятельность примэрии, потому что получает приказ от партии, уйдут. Я отрежу конечности этой каракатицы, которая обогащается деньгами людей, а сейчас не знает, что делать, чтобы меня остановить, - сказала Сильвия Раду.

Помимо этого она заявила, что чиновникам, которые по приказу партии саботируют деятельность учреждения, придется уйти.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.