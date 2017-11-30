Архитекторам и дизайнерам предлагается превратить Кишинёв в город огней

Архитекторам и дизайнерам предлагается превратить вечерний Кишинёв в город огней. До 8 декабря желающие имеют возможность зарегистрироваться для участия в конкурсе на сайте designcafeclub.md, где они должны заполнить форму участия. Затем, до 15 февраля, они должны представить проект освещения какого-либо здания. Конкурс проводится Агентством по инспектированию и реставрации памятников.

В среду, 29 ноября, на пресс-конференции в IPN генеральный секретарь Агентства Ион Штефэницэ сообщил, что будут выбраны три лучших проекта. Бюджет одного проекта не должен превышать 400 тысяч евро. „Перед тем, как там будет установлено освещение, фасады выбранных зданий будут отреставрированы. Мы стараемся развивать ночной туризм, туристические зоны и исторический центр Кишинёва”, - рассказал Штефэницэ.

Ион Штефэницэ напомнил о том, что в начале ноября Кишинёв посетил французский светодизайнер Ален Гильо, украсивший огнями Эйфелеву башню и более 300 зданий по всему миру. Он согласился сотрудничать с Республикой Молдова, чтобы помочь превратить вечерний Кишинёв в город огней. „Наше наследие и исторические памятники нуждаются в инвестициях не только внутри, но и снаружи. У нас есть прекрасные фасады и архитектура, нужно реализовать их потенциал и подчеркнуть их значимость”, - отметил Штефэницэ.

Александрин Бурага, основатель платформы „Design Cafe & Club”, специализирующейся на разработке и популяризации образования в сфере дизайна и архитектуры, рассказал журналистам о том, что целями конкурса являются улучшение облика Кишинёва и реализация потенциала городского пространства. „Мы хотим вписать город в международные тенденции в области архитектуры и дизайна, вывести его на международный уровень”, - пояснил Бурага.

PR-менеджер конкурса Даниэла Нягу рассказала, что мероприятие призвано популяризовать идеи специалистов в этой области и дать новую жизнь ночному Кишинёву.

Авторы проектов-победителей также будут премированы. Главный приз составит 2500 евро, премия за второе место – 1500 евро, за третье – 1000 евро. Победители будут выбраны молдо-французским жюри под руководством Алена Гильо. Церемония награждения пройдёт в начале марта будущего года.