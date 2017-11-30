Скоро Молдова станет самой загадочной и таинственной страной мира

Такими темпами, какими действуют наши власти, заворачивая восвояси иностранных гостей, скоро мы переплюнем КНДР.

А началось-то все с Дмитрия Рогозина! Нет, и раньше молдавские пограничники опускали шлагбаум перед нежелательными персонами из России, но было этот как-то эпизодически и мельком. Не носило, в общем, системного характера. Но после того, как вице-премьера РФ объявили в нашей стране персоной нон грата, тут и началось! Шлюз прямо открылся.

Наши увидели, что это им с рук сошло, никто из Москвы мер не принимает, молдавских гастарбайтеров опять же персонами нон грата в России не объявили, осмелели. Завернули российских чиновников. Опять нам только пальчиком из Кремля погрозили. Потом пошли депутаты Госдумы. Дальше-больше. Взялись за самых безответных, за артистов. Помните, как в июле запретили въезд группе артистов. Мотив стандартный, как Новый год зимой - «граждане РФ не соответствовали требованиям для въезда в страну и не смогли аргументировать цель своего визита».

То есть, немота на россиян нападает, когда они попадают в кишиневский аэропорт и стоят перед молдавским пограничником. Потом перестали пускать журналистов (вспомним хотя бы скандал с нашей коллегой Дарьей Асламовой из моссковской «Комсомолки»). Теперь вот взялись за сценаристов и людей из мира кино. 28 ноября в Кишинев не пустили сценариста нашумевших картин «Время первых» и «Салют 7» Алексея Самолетова, который прилетел на творческую встречу. Причина для отказа все та же — не смог объяснить цель своего визита...

Скоро всех подряд начнут заворачивать. Не только тех, кто критикует молдавскую действительность и нынешние власти, но и тех, кто совсем не при делах. Боюсь, как бы дело до транзитников не дошло. А ведь аэропорт Кишинева является одним из самых популярных мест транзита европейских и прочих авиалиний пассажиров из России. Думается, наш аэропорт на этом неплохую деньгу зарабатывает.

А еще, мы активно развиваем международный туризм и все флаги зовем в гости к нам. Все, наверное, кроме российского. Туризм, судя по всему, тоже станет не аргументом цели визита в нашу страну. Кстати, догадайтесь с одного раза, откуда чаще всего в Молдову приезжают туристы? Уж точно, не из Таджикистана или Узбекистана...

Сколько нынешние власти проклинали советский «железный занавес», а сами успешно опускают его на своих восточных границах. Цыц! Не сметь нас критиковать! Скоро, чувствую, и на западных наших границах начнем применять уже отработанную на востоке технологию - не соответствуют требованиям для въезда в страну и не могут аргументировать цель своего визита». Будет эта технология успешно работать в отношении «оголтелых критиканов» с Запада. Чем больше нас там будут критиковать и указывать на ошибки, тем больше западных гостей будут страдать немотой при прилете в кишиневский аэропорт.

Вот говорят, что КНДР — самая закрытая страна мира, легче американский «грин кард» получить, чем тамошнюю визу. Но такими темпами Молдова скоро уверенно обгонит северокорейцев. Весь мир будет гадать, а как же живут эти загадочные молдаване? Что у них происходит? Как бы познакомиться поближе с этой таинственной страной? А мы им — шиш вам! Это не аргумент для посещения Молдовы!

Леонид РЯБКОВ