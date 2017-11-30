За то, что молдавские заключенные спят по очереди, продолжают платить граждане Молдовы

Практически каждый заключенный в нашей стране может выиграть дело в ЕСПЧ из-за бесчеловечных условий содержания.

Трудно себе представить более ужасное место в Молдове, чем тюрьмы. Я и не представляла, пока не побывала в рабочей командировке в колонии для несовершеннолетних преступников в Липканах: повсюду невыносимая вонь из туалета и грязь. Теперь там, говорят, условия получше. А в остальных тюрьмах все то же средневековье, 16 человек на 33 квадратных метра, душ — раз в неделю, сырость.

В молдавских тюрьмах отбывают наказание более 7 тысяч заключенных. Надо сказать, что у Молдовы один из самых высоких показателей тюремных заключений в Молдове. В Румынии, например, количество заключенных на сто тысяч человек составляет 140, что значительно превышает средний показатель по ЕС. В Молдове тем временем число заключенных на сто тысяч человек составляет аж 200.

Из общего числа приговоренных к лишению свободы 118 человек получили «пожизненное». Они содержатся в тюрьме города Резина. Там, а также почти во всех пенитенциарных учреждениях страны условия заключения — бесчеловечные. За это заключенные платят своим здоровьем, а мы, молдавские граждане — деньгами. Накануне Европейский суд по правам человека в очередной раз обязал Молдову выплатить большую сумму денег в качестве возмещения морального ущерба заключенному, которого содержали в бесчеловечных условиях в пенитенциарном учреждении №13.

В частности, как сообщили в организации «Юристы за права человека», заявитель Валентин Баштовой в 2013 году был приговорен к восьми годам лишения свободы за растрату, после чего его перевели в пенитенциарное учреждение №13. Он пожаловался в ЕСПЧ на то, что в его камере было холодно, отсутствовал естественный свет и вентиляция, а из-за отсутствия достаточного количества кроватей заключенные были вынуждены спать поочередно. Также он пожаловался на качество еды и отсутствие адекватного лечения болезней, приобретенных за время нахождения в тюрьме. В итоге ЕСПЧ обязал Молдову выплатить Баштовому 8 тысяч евро.

«Заключенные — тоже наши граждане»

Это далеко не первое подобное проигранное дело. Только в прошлом году Молдова проиграла 11 дел в ЕСПЧ из-за плохих условий содержания в Кишинёве. Как рассказал «Комсомольской правде» в Молдове адвокат Георгий Амихалакиоае, те, кто обращается в международный суд по бесчеловечным условиям содержания, выигрывают, потому что у нас нет нормальных условий содержания в тюрьме.

- Никаких условий! Поэтому мы ежегодно, на протяжении многих лет, проигрываем суды, а условий в тюрьмах так и не создали. Только в Липканах для несовершеннолетних что-то сделали, а в других тюрьмах условия ужасные: в Крикова, Резине, Сороках такая сырость, что как зайдешь, невозможно даже дышать, - сказал Георий Амихалакиоае.

- Многие наши граждане, когда узнали о том, что в Молдове будет построена новая тюрьма с хорошими условиями, возмутились, сказав, что лучше бы построили больницы и школы...

- Безусловно, нам нужны больницы и школы. Но в тюрьме тоже наши граждане. Они отбывают наказание годами, а потом попадают в больницу с тяжелыми заболеваниями. Так нельзя! Я бывал во многих странах, такого не видел. В Германии, Голландии не пятизвездочные отели, конечно, но там нормальные условия.

- Почему у нас не решают эту проблему?

- Потому что нужны миллионы для строительства новой тюрьмы. Ее строительство еще не начали. Но это нужно делать, нужно выделить бюджетные средства, потому что мы выплачиваем по судам большущие деньги, те же 8 тысяч евро, которые Молдова должна заплатить по решению ЕСПЧ, - большая сумма для нас. Кроме того, потом из тюрьмы выходят больные граждане.

КСТАТИ

Новая тюрьма обойдется в 100 mln. евро

В начале года Минюст представил проект образцового пенитенциарного учреждения. Он будет состоять из 5-ти отдельных блоков и нескольких спортивных полей. Планируется, что тюрьму построят в Бубуечах вместо столичной тюрьмы номер 13. Сдать в эксплуатацию новое исправительное учреждение планируют зимой 2019 года, а затем переселят заключённых из столичной тюрьмы №13. На строительство тюрьмы нужны 100 миллионов евро.