В Молдове ради биткоинов начали распродавать имущество: Люди лишатся домов и автомобилей из-за новой финансовой пирамиды?

«Комсомолка» выяснила у экспертов, чем рискуют граждане, скупая новомодную криптовалюту.

На популярной молдавской платформе для размещения объявлений на днях появилась крайне любопытная запись: некий таксист Игорь продавал автомобиль. В качестве платы он готов был принять не только знакомые всем леи, евро или доллары, но и... криптовалюту.

Согласитесь, шаг смелый: за один биткоин, который даже пощупать нельзя, расставаться с вполне заметным и полезным автомобилем! И это на фоне неоднозначного отношения общественности к биткоинам и иже с ними.

«Мамы и папы несли деньги в «МММ», мы над ними смеялись, а сами вкладываем в криптовалюту», - пишет, например, в социальных сетях большой друг и постоянный читатель нашей газеты Андрей Баштанник.

Прав ли он? Или криптовалюта — направление перспективное? Об этом корреспондент «Комсомольской правды» решил спросить у Вадима Иосуба, старшего аналитика компании «Альпари».

- Какой у криптовалюты формальный статус на финансовом рынке? В разных странах он очень отличается, - рассказывает эксперт «КП». - В одних государствах он запрещен, в других игнорируется законодательством. В некоторых странах у него есть официальный статус, но он может быть разным: где-то криптовалюта приравнивается к валюте, где-то к электронным деньгам, где-то к ценным бумагам и т.д. Соответственно, в некоторых странах криптовалютой рассчитываться можно, в некоторых нельзя, в третьих странах этот вопрос никак не регулируется. Но даже в тех странах, где криптовалютой можно рассчитываться, это не обычная бизнес-практика, а скорее экзотика, из-за сильных колебаний курсов криптовалют к «обычным» деньгам.

- Понятно, что валюту приобретают на специальных ресурсах. Какие гарантии, что это не деньги на ветер?

- Покупая криптовалюту, человек действует на свой страх и риск, никакие гарантии за ними не стоят. Единственная особенность – большинство криптовалют может быть выпущено ограниченным «тиражом», в отличие от «обычных» денег, которые, при необходимости, может напечатать государство в неограниченном количестве. Но гарантий роста цены криптовалюты нет, все зависит от спроса и предложения.

- Можно ли назвать продажу и покупку биткоинов - финансовой пирамидой?

- Называть криптовалюту «пирамидой» некорректно. Пирамида - заведомо криминальное, преступное мероприятие с изначальной целью похитить деньги инвесторов мошенническим образом. Скорее, речь можно вести о «пузыре». «Пузырь» - сильный рост цен, с последующим еще более резким обвалом. Он встречается в любых классах активов, начиная от тюльпанов и биткоина и заканчивая валютами, акциями, индексами, недвижимостью, нефтью, золотом, антиквариатом, произведениями искусства, драгоценными камнями и т.д.

- Стоит ли расставаться с реальным имуществом ради покупки биткоинов?

- В биткоин имеет смысл перевести лишь небольшую часть свободных денег. Продавать свое имущество, чтобы купить криптовалюту, а тем более брать на эти цели кредит, категорически не стоит!

- Какова перспектива биткоинов?

- В ближайшее время рост биткоина продолжится, и мы увидим новые максимумы. Бесспорным является и то, что последует сильное падение цен, но предсказать, когда оно произойдет – через месяц, через год или через пять лет, - невозможно. Те, кто утверждает, что знает, каких уровней достигнет криптовалюта или когда она обвалится – гадают на кофейной гуще. В практическом плане это означает следующее: инвестировать в биткоин на долгий срок надо с большой осторожностью. А вот торговать им краткосрочно, или, проще говоря, спекулировать – весьма доходное занятие, учитывая, что изменение его цен в течение дня может превышать 10%. Такой изменчивостью цен альтернативные активы похвастать не могут.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Житель Минска продавал квартиру за криптовалюту. А точнее, назывались две цены: или 399 тысяч 999 белорусских рублей, или 30 биткоинов.

- Биткоин вырос, но я объявление разметил пару недель назад, когда он стоил 7 тысяч долларов. В любом случае за деньги, за которые продам квартиру, я буду покупать лайткоин, эфириум и биткоин (тоже криптовалюта. - Ред.). То есть мне все равно, за что продавать, - объяснил журналистам белорусской «Комсомолки» Константин, владелец квартиры.

- Мужчина уверен, что в ближайшем будущем криптовалюта станет обязательным платежным элементом. Житель Минска признается, что даже пытался создать свою, да вот только не получилось.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В понедельник, 27 ноября, курс биткоина преодолел очередной исторический рубеж: он превысил 10 тысяч долларов на южнокорейской бирже Bithumb.

Причем на других торговых площадках самая популярная в мире криптовалюта тоже близка к подобному рекорду. Так, на бирже Coindesk за один биткоин пока не дают 10 тысяч долларов, однако в понедельник максимальная стоимость цифровой валюты составила 9732,76 доллара. А к 22.13 по кишиневскому времени биткоин оценивался там в 9550,95 доллара.

Дмитрий КОБЗАРЬ