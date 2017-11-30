Скандал: чиновники от образования перечисляли подконтрольным власти издательствам около 90 млн. леев!

В интервью порталу ТРИБУНА депутат-социалист Василий Боля рассказал о юридической деятельности ПСРМ в нынешнем году.

«Я бы не стал переоценивать нашу юридическую деятельность. За этот год нам удалось добиться объявления неконституционной нормы из Кодекса об образовании, согласно которой учащиеся были обязаны арендовать школьные учебники.

Знаю, что это лишило чиновников от образования около 90 млн. леев, которые они перечисляли подконтрольным власти издательствам. Если в Конституции написано, что начальное образование бесплатно, я не вижу необходимости в оплате аренды учебников», — заявил он.

Василий Боля

Депутат также сообщил, что социалисты судятся с Министерством образования, культуры и научных исследований, после того как был обжалован рамочный учебный план для начального, гимназического и лицейского образования. По его словам, «ежегодно министерство незаконно лишает детей каникул».

«Доволен ли я качеством правосудия? Хочу отметить, что сейчас у нас правосудие проходит через глубокое реформирование, а это сложный и болезненный процесс, который пока еще не принес ожидаемых результатов. Считаю, что и КС должен быть реформирован.

Некоторые постановления КС всколыхнули молдавскую общественность и экспертное сообщество, и не только внутри страны, но и за ее пределами. Реформы необходимы, но если говорить о КС, создается впечатление, что сами судьи КС не хотят перемен, и предпочитают выполнять политические заказы», — добавил Василий Боля.

Андриана Кептине