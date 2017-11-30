Рождественские ярмарки в Молдове-2017: 6 мест, где вы встретите Мош Крэчуна, наедитесь плацынд и попробуете лучший в стране извар

Рождественских ярмарок в Кишиневе раньше было не много, одна-две, а сейчас как будто пришла мода на новогодние базары. И кроме традиционных продаж на главной площади молдавской столицы и пары благотворительных ярмарок, в столице можно отыскать подарки и неплохо провести время еще в доброй пятерке мест.

Благотворительный базар на «Молдэкспо»

Традиционный, уже 21-й по счету, Winter Charity Bazaar (Зимний благотворительный базар) соберет под крышей павильона посольства и иностранные организации, аккредитованные в Молдове, а также народных мастеров и различные местные структуры. На благотворительной ярмарке будут продаваться продукты, напитки, сувениры и вещи, типичные для разных стран. Организаторы – Международный Женский клуб Молдовы (IWCM) – называют это как «кругосветное путешествие за один день, не покидая Кишинева». Собранные в ходе мероприятия деньги, а предполагается, что это будет около 40 тысяч долларов, пойдут на осуществление проектов в Молдове.

На ярмарке можно будет купить продукты и напитки, принять участие в лотерее.

Где и когда?

Благотворительный базар пройдет 10 декабря, с 10.00 до 16.00, на Молдэкспо, в павильоне 2. Входной билет – 20 леев.

Рождественская сказка в Замке Мими

В течение месяца в винодельческом замке Мими под Кишиневом будет проводиться Targul Povestea de Craciun (Ярмарка «Рождественская сказка»). Кроме вина, закусок, экскурсии по единственному в Молдове замку, на территории винодельни будет располагаться и ярмарка хэндмейда, сувениров, ремесел. Так что, кроме путешествия в замок, можно еще и выбрать подарок себе или близким.

Где и когда?

Ярмарка будет проводиться с 10 декабря по 10 января, кроме понедельников, с 10.00 до 20.00. Castel Mimi находится в селе Бульбоака, район Анений-Ной, на ул.Дачия, 1. Входной билет стоит 100 леев, дети до 14-ти лет – бесплатно, а для молодежи до 18-ти лет вход в замок обойдется в 50 леев.

Арт-ярмарка в колледже

В Художественном колледже «Александру Плэмэдялэ» в течение трех дней будут выставлять произведения искусства, созданные студентами. Это картины, керамические изделия, скульптура, батик. Кроме того, на ярмарке можно будет попробовать различные блюда и познакомиться с художниками.

Где и когда?

Iarmaroc Artistic (Ярмарка искусств) пройдет в Художественном колледже «Александру Плэмэдялэ» с 13 по 15 декабря по адресу: ул. Индепенденцей, 1 ( угол ул. Христо Ботева). 13 декабря ярмарка пройдет с 15.00 до 19.00, 14 декабря – 12.00-19.00, 15 декабря – 12.00-17.00. Вход бесплатный.

«Домашняя» ярмарка на «Модэкспо»

Целых 5 дней будет длиться ярмарка Craciunul Acasa (дословный перевод – «Рождество дома»). Название выбрано не случайно. Организаторы хотят подчеркнуть семейный, домашний характер Рождества и собираются представить товары и подарки, которые этому способствуют. Поэтому и большинство товаров на ярмарке - местного производства, а также поделки народных мастеров. На выставке будет организовано несколько зон – гастрономическая, сувениров и подарков, артистическая. В третьей будет концертная программа, а также представлены предметы декора. В общем, обещают, что будет весело и интересно.

Где и когда?

Ярмарка Craciunul Acasa пройдет с 20 по 24 декабря, с 10.00 до 18.00, на «Молдэкспо». Вход бесплатный.

Ярд-сейл в новом молле

Трехдневный рождественский ярд-сейл пройдет в новом городском торговом центре. Традиционно на ярд-сейлах продаются оригинальные вещи, сделанные своими руками. Это украшения, подарки, сувениры, игрушки и многое другое. Конечно же, на рождественском ярд-сейле товары будут в новогоднем стиле. Кроме того, учитывая, что ярд-сейл будет в торговом центре, можно посетить кафе или ресторан.

Где и когда?

Ярд-сейл будет проходить в Alfa City Shopping Mall (бывший завод «Альфа») по адресу: ул. Алба-Юлия, 75, с 23 по 25 декабря, с 12.00 до 19.00. Вход – 50 леев.

Семейные зимние радости в ресторане

Уже вторая по счету рождественская ярмарка Family Winter Gifts (Семейные зимние подарки – дословный перевод) состоится в одном из ресторанов Кишинева. Можно будет купить подарки для всей семьи, сделанные своими руками вещи, одежду и аксессуары. Так как ярмарка проводится в стенах ресторана, после шопинга можно и отобедать.

Где и когда?

Ярмарка состоится 17 декабря, с 10.00 до 16.00, в ресторане Golden Lion (Green Hall) по адресу бул.Москова, 17/3. Вход бесплатный.

Наталья СИНЯВСКАЯ