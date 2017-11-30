Обращение Вячеслава Платона к Майе Санду: "Если у вас есть кошка - она может стать главным после Шора свидетелем ваших преступлений"

Уважаемая госпожа Санду!

Я не отношусь к числу ваших избирателей, но очень внимательно наблюдаю за вашей политической карьерой. Я много слышал от ваших бывших однопартийцев о вашей скромности. Например, как во время агитационных поездок по республике вы отказывались принимать участие в организованных районным партийным начальством застольях. Вы предпочитали уединиться в машине и перекусить привезёнными из дома бутербродами. Как сопротивлялись нажиму и не продвигали по служебной лестнице районных партийных активистов.

Подобный аскетизм и жёсткость мне кажутся в молдавских реалиях излишними. Но с другой стороны, возможно, чтобы вырваться из той грязи, в которой оказалось молдавское общество, необходимы именно такие идеальные, чистые и бескомпромиссные люди. Но не это сподвигло меня на обращение к вам.

Недавно увидел в прессе пост всем известного мерзавца Илана Шора, в котором он всенародно признался в спонсорстве вашей партии. Сразу заметна рука В.Плахотнюка. Он уже давно не претендует на оригинальность и просто в очередной раз вытащил на публику Илана Шора — свой проверенный и любимый старый вентилятор, щедро заряженный дерьмом. Как только возникает необходимость облить своего политического оппонента нечистотами, Плахотнюк его включает.

Не удивлюсь, если скоро и вы также станете «участницей» кражи миллиарда. Или вас, как минимум, назначат его «мойщицей», как поступили с Кириллом Лучинским, одним из самых порядочных и высококультурных людей, которых я только знаю в Молдове. Вскоре появятся чемоданы наличности, которые якобы вам передавались в Вашингтоне, Брюсселе или Бухаресте доверенными людьми Шора, имена которых он уже не помнит. Куча взяток, полученных вами за голосование на заседании правительства о выдаче гарантии «ВЕМ». Ну, и, конечно, спонсорство вашей партии, на которую Шор потратил весь украденный миллиард.

Кто-то сейчас скажет, что это бред, безумие или неудачная шутка, и здравомыслящий человек никогда не поверит в то, что подобная фантасмагория невозможна в цивилизованном государстве. Я тоже так считал, пока мне не дали 18 лет. Думаю, Плахотнюк совершенно серьёзно хочет привязать и вас к краже миллиарда. Либо, как минимум, на основании очередной лжи Шора не дать вам справку о неподкупности, дабы не допустить к участию в выборах. Нельзя же, пока идёт следствие, допускать к выборам потенциального вора и «мойщика».

А там уж Буюканский суд разберётся. Если у вас есть кошка, как в деле Киртоакэ, срочно от неё избавляйтесь. Она может стать главным после Шора свидетелем ваших преступлений. Не смейтесь, это вполне серьёзно. Илан Шор – это супер свидетель, которому безоговорочно доверяют и в НЦБК, и в прокуратуре по антикоррупции, и, конечно же, во всех молдавских судах. Каждое его слово высечено для них в граните. Это как святые скрижали для молдавских прокуроров и судей: ни проверке, ни сомнению не подлежит. Слово Шора принимается как безусловное доказательство, имеющее абсолютный приоритет над любыми другими словами и доказательствами.

Вы, конечно, думаете, что я неправ. Что американцы и европейцы встанут на вашу защиту, что не дадут Плахотнюку сотворить подобную вакханалию. Но давайте отойдём от эмоций и обратимся к фактам. Филат был предан им и телом, и душой. И что? Он абсолютно незаконно шесть месяцев сидел в тюрьме на стадии предварительного следствия. В результате осудили его не за кражу миллиарда, по которой с него сняли иммунитет, и даже не дали права на справедливый суд, сделав процесс закрытым. Единственная реакция: ПирккаТапиола заявил, что они обеспокоены. И всё!

Так что на Запад надеяться – есть безрассудная неосторожность. Плахотнюк давно понял, что они всё готовы ему простить взамен на очередной оскорбительный демарш в адрес России. С вашим именем, уважаемая Майя Санду, у многих граждан Молдовы связана надежда на избавление от диктатуры Плахотнюка. Поэтому, прошу вас, будьте максимально осторожны! Не забывайте: расправа над многими политическими оппонентами Плахотнюка начиналась с бредовых обвинений Шора, написанных им под диктовку на Кантемира, 1.

С уважением,

Вячеслав ПЛАТОН