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Политика
Премьер-министры Молдовы и Грузии обсудили перспективы экономического сотрудничества
30.11.2017

Перспективы экономического и культурного сотрудничества обсудили на встрече в Тбилиси главы правительств Молдовы и Грузии. Особое внимание уделили инвестиционным возможностям.

Также Павел Филип и Георгий Квирикашвили договорились обмениваться опытом в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Диалог продолжили в рамках расширенного заседания делегаций двух стран.

Правительства двух стран подписали конвенции об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. А дальнейшее развитие экономического сотрудничества решено обсудить на бизнес-форуме. Участие в нем подтвердили 27 молдавских компаний.

До сих пор Кишинев и Тбилиси заключили более 30 двусторонних соглашений.


 
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