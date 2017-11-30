Премьер-министры Молдовы и Грузии обсудили перспективы экономического сотрудничества

Перспективы экономического и культурного сотрудничества обсудили на встрече в Тбилиси главы правительств Молдовы и Грузии. Особое внимание уделили инвестиционным возможностям.

Также Павел Филип и Георгий Квирикашвили договорились обмениваться опытом в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Диалог продолжили в рамках расширенного заседания делегаций двух стран.

Правительства двух стран подписали конвенции об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. А дальнейшее развитие экономического сотрудничества решено обсудить на бизнес-форуме. Участие в нем подтвердили 27 молдавских компаний.

До сих пор Кишинев и Тбилиси заключили более 30 двусторонних соглашений.