30 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
"Вот и сказке конец!", - подумал Дмитрий Дьяков...
30.11.2017

Офис коммунистов на Армянской украшен символикой Демпартии, сообщил телеканал Jurnal TV. После этого в молдавском сегменте социальных сетей  пользователи распространили фотографии офиса ПКРМ на улице Армянской, на фасаде которого вывешено панно с розами – эмблемой Демпартии.

«Это здание на Армянской- Штефана в годы власти строил Центральный комитет ПКРМ, - пишет депутат-социалист Влад Бэтрынча. - Строил для партии. Был взят большой кредит в банке. Владимир Николаевич, пожалейте хоть немного чувства рядовых коммунистов и избирателей.

Вначале 14 депутатов, а теперь и новое здание партии? Только Воронин, только ДПМ? Вместо серпа и молота - розы? Нет слов...».

А вот у бывшего депутата-коммуниста Александра Петкова слова нашлись. Его реплика: «"Вот и сказке конец!", - подумал Дмитрий Дьяков, до сих пор получавший за аренду здания на ул.Тигина, 32».


 
Количество просмотров:
154
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.