Офис коммунистов на Армянской украшен символикой Демпартии, сообщил телеканал Jurnal TV. После этого в молдавском сегменте социальных сетей пользователи распространили фотографии офиса ПКРМ на улице Армянской, на фасаде которого вывешено панно с розами – эмблемой Демпартии.

«Это здание на Армянской- Штефана в годы власти строил Центральный комитет ПКРМ, - пишет депутат-социалист Влад Бэтрынча. - Строил для партии. Был взят большой кредит в банке. Владимир Николаевич, пожалейте хоть немного чувства рядовых коммунистов и избирателей.

Вначале 14 депутатов, а теперь и новое здание партии? Только Воронин, только ДПМ? Вместо серпа и молота - розы? Нет слов...».

А вот у бывшего депутата-коммуниста Александра Петкова слова нашлись. Его реплика: «"Вот и сказке конец!", - подумал Дмитрий Дьяков, до сих пор получавший за аренду здания на ул.Тигина, 32».