Замена „молдавского языка” на „румынский язык” в Конституции с точки зрения политических партий

Замена синтагмы „молдавский язык” на „румынский язык” в Конституции рассматривается некоторыми политическими деятелями в качестве установления языковой подлинности, а другие, как потенциальный повод для дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Butonul roșu” на общественном телеканале, передает IPN.

Депутат Либерально-демократической партии Вадим Пистринчук заявил, что одним из мотивов, которые легли в основу инициирования внесения изменений в Конституцию является историческая правда, призванная положить конец манипуляциям, которые тянутся еще с советских времен. „Второй причиной является то, что этот проект призван поставить точку на научном национальном и международном консенсусе. Академия наук сказала еще в 1994 году, что румынский язык является государственным языком Республики Молдова”, - сказал депутат.

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко заявила, что страх социалистов и коммунистов связан с тем, что после установления подлинной языковой идентичности идет становление этнической идентичности, после которой последовало бы объединение двух берегов Прута в одно государство.

Советник президента в области образования, культуры и науки Корнелиу Попович завил, что эта инициатива является непродуманной, с очень высоким потенциалом риска дестабилизации молдавского общества. По его словам, инициаторы хотят отвлечь внимание населения от существующих проблем, от катастрофы, в которой оказалась Республика Молдова в результате этого правления. „Президент Республики Молдова будет использовать все механизмы для того, чтобы поддерживать порядок и спокойствие в нашем обществе”, - сказал Корнелиу Попович.

Представитель Института филологии Академии наук Молдовы Ион Бэрбуца считает, что попытка связать существование государства Республика Молдова с названием языка-это анахронизм. „Что касается языка, мы должны признать и принять историческую правду”, - отметил Ион Бэрбуца.