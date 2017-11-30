Майя Санду: ПДС не политизирует инициативу о проведении референдума против смешанной системы голосования

Партия действия и солидарности приветствует инициативу гражданского общества о проведении законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, но не будет участвовать в мероприятиях, связанных с этой инициативой, потому что не хочет политизировать ее. Об этом заявила председатель ПДС Майя Санду в рамках передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

„ПДС приветствует эту инициативу, но если партия примет участие в ней, это будет означать ее политизацию. Ведь именно этого хотят власти, обесценить эту инициативу, поместить ее в поле политической борьбы, и особенно в поле геополитических сражений, так как пытались уже сделать”, - сказала председатель ПДС.

Майя Санду отметила, что ее радует тот факт, что голос организаций гражданского общества становится все сильнее. „Этот голос не исходит из рядов политических партий, исходит от людей, которые не имеют политического влияния. Мы считаем, что эта инициатива не должна быть политизирована так, как пытались сделать некоторые СМИ и некоторые политические партии. Это инициатива гражданского общества и я думаю, что так и должно остаться”, - завила Майя Санду.

Несколько организаций гражданского общества предлагают инициирование и проведение на национальном уровне, до парламентских выборов 2018 года, референдума по отмене закона, которым были внесены изменения в Кодексе о выборах и введена смешанная система голосования вместо пропорциональной системы.