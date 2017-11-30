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Спорт
Гарри Каспаров отмечает успехи Национальной шахматной академии Молдовы
30.11.2017

Величайший шахматист всех времен Гарри Каспаров отмечает успехи Национальной шахматной академии Республики Молдова. Кроме того, шахматист мирового класса продолжит поддерживать развитие шахмат в Молдове

 Обещание было сделано основоположнику и директору ANȘM Иону Гырнецу в беседе, которая проходила в рамках конференции Making the Right Moves („Делать правильные движения”), организованной Profit.ro в Бухаресте, в которой собеседники участвовали.

„После конференции у меня была беседа с Гарри Каспаровым, в ходе которой он высоко оценил выступления команды Национальной шахматной академии Молдовы по развитию и популяризации шахмат в нашей стране и продемонстрировал всю свою готовность продолжать поддерживать проекты, которые реализует Академия. Гарри Каспаров поделился своим опытом относительно его текущих проектов и пригласил детей Академии принять участие в турнирах, организованных под эгидой Шахматного фонда имени Гарри Каспарова", - сказал Ион Гырнец IPN.

В настоящее время Гарри Каспаров проводит крупный проект в учебных заведениях нескольких франкоязычных стран, включая Францию. Шахматист отметил в ходе беседы с директором ANȘM, что он готов реализовать этот проект также и в Республике Молдова для поддержки продвижения шахмат среди детей. „Гарри Каспаров готов поделиться этим опытом, который будет применяться в Республике Молдова”, - сказал Ион Гырнец.

Сотрудничество Национальной шахматной академии Молдовы с Фондом Гарри Каспарова началось в сентябре 2013 года, когда совместно с Министерством образования Республики Молдова было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации программы „Шахматы в школе”, разработанной Фондом в учебных заведениях Молдовы. С этого времени по этой программе прошли обучение более двух тысяч детей. В настоящее время программа реализуется в пяти учебных заведениях и в местах расположения ANȘM. 

„В результате внедрения программы дети знают методично шахматы на разных этапах обучения. Наша цель – вырастить более умное и сильное поколение, не обязательно спортивных чемпионов”, отметил директор Академии.

Директор Академии утверждает, что шахматная игра является ценным методом обучения для всех категорий детей и учеников, для всех уровней умственного развития, от инвалидов до самых одаренных детей, а раннее начало играть, с 4-6 лет , помогает детям стать более развитыми. 

„На психологическом уровне, методично изученные шахматы развивают у детей внимание, память, критическое и творческое мышление, пространственное воображение, увеличивает коэффициент интеллекта, испытывает терпение, чувство ответственности, силу воли, сосредоточенность, уверенность в себе, настойчивость, самоуважение, осторожность. Все это способствует улучшению мотивации, навыков и учебных результатов учащихся”,  - отметил Ион Гырнец.

По его словам, в образовании игра в шахматы создает такие ситуации, которые заставляют вас исследовать новые идеи, разрабатывать гипотезы и тестировать их, следить за процессом и результатами решения ситуаций, принимать решения, аналогичные решениям в повседневной жизни, - деятельность, эквивалентная научному познанию.


 
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