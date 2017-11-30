Гарри Каспаров отмечает успехи Национальной шахматной академии Молдовы

Величайший шахматист всех времен Гарри Каспаров отмечает успехи Национальной шахматной академии Республики Молдова. Кроме того, шахматист мирового класса продолжит поддерживать развитие шахмат в Молдове

Обещание было сделано основоположнику и директору ANȘM Иону Гырнецу в беседе, которая проходила в рамках конференции Making the Right Moves („Делать правильные движения”), организованной Profit.ro в Бухаресте, в которой собеседники участвовали.

„После конференции у меня была беседа с Гарри Каспаровым, в ходе которой он высоко оценил выступления команды Национальной шахматной академии Молдовы по развитию и популяризации шахмат в нашей стране и продемонстрировал всю свою готовность продолжать поддерживать проекты, которые реализует Академия. Гарри Каспаров поделился своим опытом относительно его текущих проектов и пригласил детей Академии принять участие в турнирах, организованных под эгидой Шахматного фонда имени Гарри Каспарова", - сказал Ион Гырнец IPN.

В настоящее время Гарри Каспаров проводит крупный проект в учебных заведениях нескольких франкоязычных стран, включая Францию. Шахматист отметил в ходе беседы с директором ANȘM, что он готов реализовать этот проект также и в Республике Молдова для поддержки продвижения шахмат среди детей. „Гарри Каспаров готов поделиться этим опытом, который будет применяться в Республике Молдова”, - сказал Ион Гырнец.

Сотрудничество Национальной шахматной академии Молдовы с Фондом Гарри Каспарова началось в сентябре 2013 года, когда совместно с Министерством образования Республики Молдова было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации программы „Шахматы в школе”, разработанной Фондом в учебных заведениях Молдовы. С этого времени по этой программе прошли обучение более двух тысяч детей. В настоящее время программа реализуется в пяти учебных заведениях и в местах расположения ANȘM.

„В результате внедрения программы дети знают методично шахматы на разных этапах обучения. Наша цель – вырастить более умное и сильное поколение, не обязательно спортивных чемпионов”, отметил директор Академии.

Директор Академии утверждает, что шахматная игра является ценным методом обучения для всех категорий детей и учеников, для всех уровней умственного развития, от инвалидов до самых одаренных детей, а раннее начало играть, с 4-6 лет , помогает детям стать более развитыми.

„На психологическом уровне, методично изученные шахматы развивают у детей внимание, память, критическое и творческое мышление, пространственное воображение, увеличивает коэффициент интеллекта, испытывает терпение, чувство ответственности, силу воли, сосредоточенность, уверенность в себе, настойчивость, самоуважение, осторожность. Все это способствует улучшению мотивации, навыков и учебных результатов учащихся”, - отметил Ион Гырнец.

По его словам, в образовании игра в шахматы создает такие ситуации, которые заставляют вас исследовать новые идеи, разрабатывать гипотезы и тестировать их, следить за процессом и результатами решения ситуаций, принимать решения, аналогичные решениям в повседневной жизни, - деятельность, эквивалентная научному познанию.