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Авто
Полиция проверила молдавских водителей, уклоняющихся от ответственности за нарушения ПДД
30.11.2017

Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) провели акцию, направленную на выявление водителей, скрывающихся от ответственности за правонарушения в сфере ПДД.

За три часа патрульные полицейские проверили с помощью мобильного приложения E-DATA около 700 автомобилей. Было составлено 33 протокола, из которых более половины заведены за превышение лимита скорости. В то же время, во время операции 24 водителям были вручены повестки в CUMC.

Акция учреждения нацелена на повышение дисциплинированности водителей во время дорожного движения и сокращение числа аварий, вызванных нарушениями ПДД на общественных дорогах.


 
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