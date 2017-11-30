Полиция проверила молдавских водителей, уклоняющихся от ответственности за нарушения ПДД

Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) провели акцию, направленную на выявление водителей, скрывающихся от ответственности за правонарушения в сфере ПДД.

За три часа патрульные полицейские проверили с помощью мобильного приложения E-DATA около 700 автомобилей. Было составлено 33 протокола, из которых более половины заведены за превышение лимита скорости. В то же время, во время операции 24 водителям были вручены повестки в CUMC.

Акция учреждения нацелена на повышение дисциплинированности водителей во время дорожного движения и сокращение числа аварий, вызванных нарушениями ПДД на общественных дорогах.