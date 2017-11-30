История Кишинева: Технический Университет Молдовы

Кишинёвский политехнический институт имени Лазо – таким было первоначальное название университета. Факультеты нашего Политеха в 70-х считались одними из лучших в СССР.

Фото 1975г. Кишинёвский Политехнический институт им. С. Лазо факультет ГСА.

Университет был основан в 1964 году на базе инженерных и экономических специальностей Государственного университета. Первоначальное название — Кишинёвский политехнический институт имени Лазо.

В первый учебный год (1964 — 65) институт насчитывал 5140 студентов (2085 — на дневном отделении), обучающихся на 5 факультетах: электротехническом, механическом, технологическом, строительном, экономическом. Учебно-преподавательский состав насчитывал 278 преподавателей, среди которых только 36 имели научные степени и звания.

В последующие годы появились факультеты: электрофизический (1967), градостроительства и архитектуры (1972), радиоэлектроники (1987), инженерии и менеджмента в машиностроении (1993), вычислительной техники, информатики и микроэлектроники (1994), лёгкой промышленности (1995).

Кишиневский политехнический институт, 1969 г. (фото от Виктор Демин)

1975 год

В последующие годы Политехнический Институт вырос в размерах, превратился в крупный учебный, научный и культурный центр.

Говорят, факультеты Политеха в начале 70-х считались одними из лучших в СССР. По списку студентов на 1975 год, в нем училось 42 иностранца.

Кишиневский политехнический институт им. С.Лазо, факультет Градостроительства и архитектуры. Фото 1975г. Симановского Альберта Васильевича.

Главный корпус Политехнического института

В 1993 году по решению правительства Кишинёвский политехнический университет был переименован в Технический университет Молдовы.

В настоящее время студенческий контингент Технического Университета насчитывает около 9520 студентов (6095 — на дневном отделении), обучающихся по 64 специальностям и специализациям на 9 факультетах: «Энергетика и Электроинжиниринг», «Инженерная Механика, Промышленность и Транспорт», «Вычислительная Техника, Информатика и Микроэлектроника», «Электроника и Телекоммуникации», «Пищевые Технологии», «Текстиль и Полиграфия», «Строительство, Геодезия и Кадастр», «Градостроительство и Архитектура», «Экономическая Инженерия и Бизнес».

Общага политеха

Политех-класс энергетики

В ТУМ организовано постуниверситетское образование, а также действуют курсы по повышению квалификации и переподготовке. За 53 года тут было подготовлено более 78000 специалистов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Технический университет Молдовы попал в рейтинг «Ranking Web of World University». Он вошел в первую половину этого рейтинга и возглавил список молдавских ВУЗ-ов.

В центральном корпусе Технического университета Молдовы в данный момент есть действующий маятник Фуко.

Комитет по номинации Европейской Ассамблеи Бизнеса — «European Business Assembly» — EBA, Оксфорд, Великобритания, 1 марта 2010 представил к награждению Международной наградой «European Quality» — «Европейское качество» Технический Университет Молдовы за достижение высокого качества образовательных услуг в соответствии с европейскими стандартами с правом использования символов и атрибутов этой награды на официальных документах и с целью рекламы.

В лаборатории техники высоких напряжений Кишинёвского политехнического института им.С.Лазо.

Фотографии: oldchisinau.com