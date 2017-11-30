Интервью Чжан Инхунь: Китай и Молдова обладают потенциалом для наращивания взаимной торговли У великого Китая и маленькой Молдовы есть большие резервы для наращивания торговли и взаимного развития. Прочной основой для этого призвано стать Соглашение о свободной торговле (FTA), над которым сейчас усиленно работают в Пекине и Кишиневе.



(Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РМ Чжан ИНХУНЬ директору агентства «ИНФОТАГ» Александру ТАНАС)



Часть I. Экспорт РМ в КНР вырос за последние годы более чем в три раза.



«И.»: Ваше превосходительство, экономика Китая демонстрирует стабильность, она развивается и показывает устойчивый рост. К примеру, рост ВВП по итогам третьего квартала 2017 г. составил 6,9%. Как и за счет чего добивается этого Китай?



Ч. И.: На фоне слабого восстановления мировой экономики, постоянного упадка международной торговли и острых структурных проблем в стране в первые три квартала 2017 г. рост экономики Китая составил 6,9%. Причины устойчивого развития экономики КНР в последние годы заключаются в том, что, во-первых, это непрерывная инновация модели макроэкономического регулирования, стабильная денежная политика ради рационального функционирования экономики. В 2016 г. налоги предприятий сократились на 570 млрд. юаней (примерно $91 млрд.), что ослабило нагрузку на предприятия, улучшило условия их хозяйствования и развития.



Во-вторых, рост обусловлен развитием новых движущих сил за счет политических реформ и открытости, постоянного упрощения административной процедуры и передачи полномочий на более низкие уровни, сокращение разрешений для бизнеса административного характера, оптимизация услуг.



В-третьих, стимулирование масштабной предпринимательской и инновационной деятельности народных масс. В первых трех кварталах 2017 г. во всей стране количество новых зарегистрированных предприятий составило 4,51 млн., увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в среднем ежедневно регистрировались 16,5 тыс. предприятий.



В-четвертых, рост во многом основан на активном предотвращении и устранении рисков, на углублении финансовой реформы с постоянным совершенствованием современной системы управления финансовыми рынками, с активным и стабильным развитием многопланового рынка капитала, стимулированием слияний и реорганизацией предприятий.



«И.»: Недавно в Пекине прошел 19 съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Каково значение его решений для партии и страны? Каковы планы КПК относительно развития экономики Китая?



Ч. И.: КПК поставила перед собой задачу «Двух столетий». К 100-летнему юбилею партии необходимо построить средне зажиточное общество, в котором экономика станет более развитой, демократия – совершеннее, наука и образование – прогрессивнее, культура – более процветающей, общество – гармоничнее, а жизнь народа – более обеспеченной.



«И.»: Как Вы характеризуете нынешнее состояние торгово-экономических отношений РМ и КНР, каким Вы видите их в ближайшем будущем?



Ч. И.: За последние 25 лет, с тех пор, как были установлены дипломатические отношения между КНР и РМ, товарооборот наших стран увеличивался с каждым годом. В 2016 г. он составил $408 млн., занимая 6,8% от общего объема торговли РМ с другими странами. Китай сейчас занимает шестое место среди стран, торгующих с Молдовой, и третье место по экспорту китайской продукции в Молдову.



За последние пять лет экспорт РМ в КНР повысился с $3,8 млн. до $14,5 млн., увеличившись в 3,8 раза. Импорт из Китая в Молдову составляет около $400 млн. Эти цифры показывают большой потенциал для экономического сотрудничества между нашими странами, особенно в том, что касается инвестиций Китая в Молдову и экспорта Молдовы в Китай. На данный момент КНР и РМ активно изучают позиции в проведении переговоров о свободной торговле. Я уверен, что соглашение о свободной торговле обязательно предоставит обеим сторонам больше возможностей и удобные условия для совместного плодотворного сотрудничества в скором будущем.



«И.»: Как обстоят дела с подготовкой соглашения о свободной торговле между РМ и КНР?



Ч. И.: Проведение переговоров по соглашению FTA является важным стратегическим решением правительств наших стран. В декабре 2016 г. обе стороны начали технико-экономическое обоснование, и эта работа была завершена в мае 2017 г. После осуществления своих внутренних процедур, страны начнут переговоры в ближайшее время. Я уверен, что FTA в будущем предоставит экономическим агентам наших стран больше интересов, особенно это соглашение будет стимулировать молдавский экспорт в Китай.



Часть II. Китай заинтересован в большем продвижении вин Молдовы на своем рынке.



«И.»: Виноделы Молдовы располагают потенциалом розлива 350-500 млн. бутылок вина в год. Они мечтают об увеличении продаж вина в Китае. Что следует иметь в виду виноделам, рассчитывая на огромный китайский рынок? Что еще, кроме вина, можно экспортировать из РМ в КНР?



Ч. И.: Производство вина является одним из основных промышленных видов производства. Я должен сказать, что с 2000 г. экспорт молдавских вин в Китай вырос в несколько раз. Во-вторых, необходимо ускорить строительство инфраструктуры, совершенствовать транспортные условия, строительство портов и логистику аэропортов для предоставления благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Молдове. Лично я сам часто встречал молдавское вино в магазинах Китая, вина Молдовы очень конкурентоспособны как по качеству, так и по цене.



Китай является очень большим потребителем вина, в то же время он представляется очень большим рынком для молдавских вин. Я часто шучу с молдавскими коллегами, что если бы каждый китаец за год выпивал бутылку молдавского вина, то молдавское вино было бы дефицитом. Честно говоря, молдавские вина сегодня не очень распространены в Китае. Я предлагаю, чтобы молдавские предприятия больше и активнее продвигали свою продукцию на китайском рынке. В Китае будут проходить различные выставки продуктов питания и вина. Молдавские предприятия могут чаще участвовать в таких выставках и искать больше возможностей для сотрудничества.



Кроме вина, экспорт сельскохозяйственных продуктов в Китай тоже имеет большой потенциал - например, молдавские орехи, мед, семена подсолнечника, они являются очень качественными и недорого стоят. Китай является самым крупным рынком. Молдавские бизнесмены должны больше ездить в Китай, искать хорошие возможности для партнерства с китайскими коллегами. Мы, посольство, в свою очередь готовы содействовать в налаживании прочных контактов с китайскими партнерами.



«И.»: Что, на Ваш взгляд, должно происходить в экономике РМ, чтобы инвесторы из КНР обратили на нее внимание, направив инвестиции?



Ч. И.: В настоящее время существуют большие возможности для налаживания инвестиционного сотрудничества между Китаем и Молдовой. На мой взгляд, есть два главных фактора, которые негативно влияют на инвестиционную деятельность китайских предприятий применительно к РМ. С одной стороны, у китайских экономических агентов не имеется полного представления и достаточных знаний о Молдове, включая общую политическую, экономическую и социальную ситуацию в республике, а также политику молдавского государства в деле привлечения иностранных инвестиций.



С другой стороны, хотя в РМ есть потенциал, необходимо улучшить инфраструктурные условия, производственные комплексы, государственные услуги, а также неукоснительное соблюдение и исполнение закона. Я советую предпринять несколько мер для стимулирования инвестиционного сотрудничества с потенциальными китайскими инвесторами.



Во-первых, надо усилить и разнообразить пропаганду, познакомить китайские предприятия с ситуацией в приоритетных для РМ отраслях экономики. Необходимо показать потенциал рынка и привлекательность инвестиционной политики, позаботившись о том, чтобы как можно больше китайских бизнесменов познакомились с Молдовой, что потенциально может привести к заходу на молдавский рынок новых китайских инвестиций.



Во-вторых, необходимо ускорить строительство инфраструктуры, совершенствовать транспортные условия, строительство портов и логистику аэропортов с целью предоставления благоприятных условий для инвестиционной деятельности в Молдове.



В-третьих, необходимо стимулировать развитие основных и сопутствующих отраслей и секторов молдавской экономики, что поможет создать базу для инвестиций со стороны китайских предприятий. Я уверен, что совместными усилиями обеих сторон в будущем инвестиционное сотрудничество будет только углубляться.



«И.»: Как Вы оцениваете последние проекты КНР, реализованные в РМ, в чем видите их первостепенное значение?



Ч. И.: С момента установления дипломатических отношений с Молдовой китайская сторона в основном осуществляла проекты помощи, включая, например, устройство системы наблюдения за автомобильным транспортом, предоставление специального оборудования и техники для таможенного осмотра, медицинских инструментов и офисного оборудования, строительство центра китайской медицины и многое другое.



Реализация данных проектов играет позитивную роль в стимулировании социально-экономического развития РМ. Эти проекты принесли практические выгоды молдавскому народу, помощь Китая признана различными слоями молдавского общества. Китай и Молдова являются хорошими друзьями и надежными партнерами. Китайская сторона готова на основе принципа взаимной выгоды и совместного выигрыша продолжать сотрудничество в различных областях, содействуя совместному процветанию и развитию двух стран.



Часть III. Отношений между китайским и молдавским народами – основа устойчивого развития китайско-молдавских отношений.



«И.»: В 2013 г. председатель КНР выступил с инициативой «Один пояс, один путь», предложив современный глобальный проект, который бы повторил Великий Шелковый путь. По вашему мнению, в каких перспективных сферах в рамках этого проекта могли бы плодотворно сотрудничать РМ и КНР?



Ч. И.: Инициатива «Один пояс, один путь» является важным шагом, предпринятым Китаем для налаживания всестороннего сотрудничества на новом этапе мирового развития. Целью этой инициативы - укрепление обмена и сотрудничества с разными странами на Шелковом пути с целью стимулирования совместного развития и совместного пользования благами этого развития. После того как председатель Си Цзиньпин выдвинул эту инициативу, сотрудничество между Китаем и другими странами непрерывно укрепляется, открывая реальные интересы странам на этом пути.



В мае 2017 г. вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Молдавская сторона проявляет интерес к участию в строительстве «Одного пояса, одного пути». Я считаю, что обе стороны в рамках этой инициативы могли бы сосредоточиться на следующих направлениях.



Во-первых, необходимо укреплять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно раскрывать новые точки роста торгового обмена между странами, и дальше оптимизировать структуру торговли. Необходимо активное ведение переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между Китаем и Молдовой, и как можно раньше подписать это соглашение, чтобы создать благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества.



Во-вторых, обе страны должны укреплять сотрудничество в сфере инфраструктуры. Инфраструктура Молдовы нуждается в срочном улучшении, а Китай обладает богатым опытом в области инфраструктуры, поэтому взаимное дополнение друг друга в этой сфере очень высокоэффективно. Я надеюсь, что молдавское правительство будет целиком поддерживать сотрудничество между правительствами, для финансирования и использования льготных кредитов правительства КНР с целью быстрого внедрения инфраструктурных проектов для электрификации автомагистралей и железных дорог.



В-третьих, необходимо наладить сотрудничество в сфере новых видов энергии. Молдова в основном зависит от импорта традиционных нефтехимических ресурсов, таких как нефть и газ, но, в то же время, республика богата возможностями для получения ветровой и солнечной энергии. Китай накопил богатый и успешный опыт в разработке и получении новых источников энергии, поэтому обе страны могут в дальнейшем обсуждать и укреплять сотрудничество в этой области.



«И.»: Господин посол, как Вы оцениваете гуманитарное сотрудничество двух стран и его роль в развитии двусторонних отношений?



Ч. И.: Сотрудничество в области культуры является важной составной частью китайско-молдавских отношений. В последние годы оно росло и развивалось с каждым днем. Число художественных групп, обмениваемых между нашими странами, постоянно увеличивается. Китайская сторона уже несколько лет подряд направляет группы для участия в фестивале весенних цветов. Их концерты и выступления пользовались популярностью у молдавского народа. В области образования каждый год Китай и Молдова обмениваются 20 студентами. В настоящее время активно ведутся переговоры по подписанию соглашения о взаимном признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании, а также ученых степеней.



В 2009 г. в Молдове создан Институт Конфуция. Количество его выпускников перевалило за 4,2 тыс. человек. Таким образом, институт стал открытым окном для молдавского народа, позволившим познакомиться с китайским языком и китайской культурой. В области здравоохранения в 2010 г. Китай построил Центр китайской медицины в Кишиневе. До сих пор большое количество пациентов воспользовалось его услугами. Центр китайской медицины получил высокую оценку и хорошие отзывы у молдавского народа.



Отношения между государствами зависят от отношений между народами, а хорошие отношения между народами заключаются во взаимном понимании друг друга. В будущем наши страны должны и дальше укреплять культурное сотрудничество, углублять взаимопонимание и дружбу между народами, чтобы заложить более крепкую и прочную основу здорового и устойчивого развития китайско-молдавских отношений.



«И.»: Ваше превосходительство, спасибо Вам за интервью!

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