30 Ноября 2017
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На устах
Молдавский торрент-трекер Torrentsmd прекратит работу 1 декабря
30.11.2017

Судя по сообщению администрации сайта, 1 декабря 2017 года перестанет существовать единственный молдавский торрент-трекер.

После 12 лет работы, Torrentsmd прекращает свою деятельность, сообщает locals.md

Причин названо несколько, среди них главные — отсутствие интереса к развитию у членов команды и переключение на другие проекты, и появление множества других ресурсов, а значит и отсутствие необходимости в Torrenstmd.

После закрытия проекта, будет доступна оффлайн версия с уже загруженными файлами.

 

locals.md

 
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