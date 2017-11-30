Воронин рассказал, как продал свой офис Плахотнюку

В пустовавшее более шести лет новое комфортабельное здание в самом центре Кишинева, построенное Партией коммунистов, вселяется правящая Демократическая партия.

Как передает "ИНФОТАГ", в здании завершаются последние подготовительные работы, перед тем как его богатые и просторные офисы займут партийные руководители ДПМ. На фасаде уже закреплен логотип с розами.

Ранее председатель ПКРМ Владимир Воронин с сожалением отмечал, что построенное здание партии пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами, в частности, кредитом в "Banca de Economii", из которого в 2014-2015 годах мошенническим способом был выведен миллиард, и теперь банк находится в стадии ликвидации. "Я продал его за ту сумму, которую потратил на строительство, 26 миллионов, были оплачены все долги, кредиты, и в итоге я вышел в ноль. Остались только одни воспоминания", - с сожалением признавался Воронин.

Построенное ПКРМ четырехэтажное здание, в которое партия должна была переселиться после парламентских выборов 2009 года, имеет десятки комфортабельных офисов. В нем имеется небольшая гостиница для проживания, ресторан и подземная парковка.

Потеря коммунистами власти после восьми лет правления в Молдове с 2001 по 2009 годы создала непреодолимые трудности, которые не позволили ПКРМ завершить работы и справить новоселье. После пяти лет простоя здание было продано. В расследовании журналистов Rise Moldova говорится, что продали его человеку из Белиза, "приближенному к нынешнему председателю ДПМ Владу Плахотнюку".

«Это здание на улице Армянской-проспекте Штефана в годы власти строил ЦК ПКРМ, - пишет в социальной сети депутат-социалист Влад Бэтрынча. - Строил для партии. Был взят большой кредит в банке. Владимир Николаевич, пожалейте хоть немного чувства рядовых коммунистов и избирателей. Вначале 14 депутатов, а теперь и новое здание партии? Только Воронин, только ДПМ? Вместо серпа и молота - розы? Нет слов...».

А вот у бывшего депутата-коммуниста Александра Петкова слова нашлись. Его реплика: «"Вот и сказке конец!", - подумал Дмитрий Дьяков, до сих пор получавший деньги от ДПМ за аренду своего здания на улице Тигина, 32».