Воронин рассказал, как продал свой офис Плахотнюку

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В пустовавшее более шести лет новое комфортабельное здание в самом центре Кишинева, построенное Партией коммунистов, вселяется правящая Демократическая партия.
Как передает "ИНФОТАГ", в здании завершаются последние подготовительные работы, перед тем как его богатые и просторные офисы займут партийные руководители ДПМ. На фасаде уже закреплен логотип с розами.
Ранее председатель ПКРМ Владимир Воронин с сожалением отмечал, что построенное здание партии пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами, в частности, кредитом в "Banca de Economii", из которого в 2014-2015 годах мошенническим способом был выведен миллиард, и теперь банк находится в стадии ликвидации. "Я продал его за ту сумму, которую потратил на строительство, 26 миллионов, были оплачены все долги, кредиты, и в итоге я вышел в ноль. Остались только одни воспоминания", - с сожалением признавался Воронин.
Построенное ПКРМ четырехэтажное здание, в которое партия должна была переселиться после парламентских выборов 2009 года, имеет десятки комфортабельных офисов. В нем имеется небольшая гостиница для проживания, ресторан и подземная парковка.
Потеря коммунистами власти после восьми лет правления в Молдове с 2001 по 2009 годы создала непреодолимые трудности, которые не позволили ПКРМ завершить работы и справить новоселье. После пяти лет простоя здание было продано. В расследовании журналистов Rise Moldova говорится, что продали его человеку из Белиза, "приближенному к нынешнему председателю ДПМ Владу Плахотнюку".
А вот у бывшего депутата-коммуниста Александра Петкова слова нашлись. Его реплика: «"Вот и сказке конец!", - подумал Дмитрий Дьяков, до сих пор получавший деньги от ДПМ за аренду своего здания на улице Тигина, 32».
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