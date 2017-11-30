Водитель маршрутки заблокировал двери и поехал вместе с пассажирами в полицию

Водитель микроавтобуса №113 оказал содействие в задержании карманного вора после того, как злоумышленник выкрал кошелек с деньгами из кармана 16-летней девушки.

Инцидент произошел на бул. Дачия сектора Ботаника, когда пострадавшая обнаружила пропажу кошелька и сообщила об этом водителю микроавтобуса. Тот заблокировал двери микроавтобуса и поехал в Инспекторат полиции сектора Ботаника, где сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 36 лет. У него был найден кошелек пострадавшей.

Он оказался жителем приднестровского района, которого ранее уже задерживали за подобные преступления. В ходе следственных мер выяснилось, что подозреваемый замешан по меньшей мере еще в трех случаях карманных краж, совершенных в городском общественном транспорте.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 13 тыс. до 17 тыс. леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.