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Двое начальников управлений уволены приказом Сильвии Раду
30.11.2017

Исполняющая обязанности генерального примара муниципия Кишинёв Сильвия Раду подписала сегодня, 30 ноября, распоряжение об увольнении начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Олега Поятэ и начальника Управления образования, молодёжи и спорта Александру Фляша, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу примэрии, обязанности руководителя Главного управления общественного транспорта и путей сообщения будет временно исполнять Виталие Бутучел, заместитель начальника данного подразделения, а место главы Управления образования, молодёжи и спорта займёт Виорика Негрей, являющаяся заместителем главы этого Управления. Для замещения обеих должностей в ближайшее время будет организован публичный конкурс.

Как разъяснила Сильвия Раду, решение уволить Олега Поятэ она приняла после того, как констатировала в его случае ненадлежащее управление, наносящее ущерб всей столичной администрации. Управление до сих пор не заключило ни одного контракта на содержание дорог общего пользования в 2018 году. Подразделение также не выполнило в полном объёме такие возложенные на него обязательства, как нанесение дорожной разметки, правильная установка дорожных знаков, не была осуществлена надлежащая подготовка к зимнему сезону, не было принято мер по ремонту серьёзно повреждённых дорог, выявлены грубые нарушения в сфере управления общественным транспортом, отмечается в пресс-релизе примэрии.

Что касается главы Управления образования, молодёжи и спорта Александру Фляша - выявлено ненадлежащее управление образовательной системой в муниципии Кишинёв. Случаи, имевшие место в последнее время, особенно нарушения в процессе кормления детей в детском саду №157, а также нарушения в лицее им. М. Эминеску, являются чрезвычайно серьёзными, говорится в пресс-релизе. 

Было установлено, что, хотя проведённые в этом лицее ремонтные работы не были выполнены качественно, они были необоснованно оплачены. В связи с необоснованной оплатой этих работ и безответственным расходованием государственных средств генпримар намерена подать уголовную жалобу, чтобы компетентные органы провели проверку того, имели ли место в данном случае уголовно наказуемые деяния.


 
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