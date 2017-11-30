Горбунцов рассказал, кто был заказчиком покушения на него: "Это сделал лично Усатый"

Банкир Герман Горбунцов убежден, что за попыткой его убийства стоит мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

16:20 Ренато Усатый работает рука об руку с Виталием Прокой, который несколько раз стрелял в банкира Германа Горбунцова, передает politics.md

«Тот факт, что Прока говорит в пользу Усатого доказывают две вещи: во-первых, они до сих пор довольно близки и сохраняют связь, а во-вторых, семья Проки получила от кого-то деньги»,- сказал Горбунцов.

14:22 Горбунцов, которые последние шесть лет проживает в Лондоне, приехал вчера в Кишинев, чтобы дать показания прокурорам. Затем он дал эксклюзивное интервью Publika TV.

"Я думаю что решение меня расстрелять, в основном, принял сам Усатый, потому что ему это было выгоднее всего", - заявил Горбунцов. Банкир считает, что Усатый не довел до конца свою миссию, за которую ему заплатили влиятельные круги в России – наказать строптивого финансиста, передает politics.md

"Он забрал банк, но он не забрал у меня свободу и не забрал у меня жизнь, и я уехал в Лондон. После чего Усатый превратился в банального безработного, потому что он – человек, который не выполнил свою задачу. Его задачей было не воровать, а он слишком увлекся. Его миссией было что-то сделать, чтобы убрать меня с поля. Плюс, думаю, что финансирование начало заканчиваться и Усатый задумался. Он решил меня убить, попутно запачкав руки в крови, заодно этой кровью обнять своих партнеров, которые после этого вряд ли куда-то денутся", - объяснил Горбунцов.

Ранее прокуроры также подтвердили, что лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый пообещал и попытался передать 600 000 долларов семье Виталия Проки, который находится в тюрьме в Румынии. В обмен на деньги киллер должен был выступить с публичным заявлением, объявив, что Усатый не является заказчиком неудавшегося убийства Горбунцова.

С такими заявлением Прока выступил месяц назад в эфире Jurnal TV. Киллер признался, что стрелял в Горбунцова, но сказал, что сделал это по заказу лидера ДПМ Влада Плахотнюка. Эта версия была опровергнута Горбунцовым, который говорит, что ему нечего было делить с Плахотнюком. И единственный человек, который заинтересован в его физической ликвидацией, - это Ренато Усатый.