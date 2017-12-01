Юрий Киринчук: Власти Молдовы и Румынии должны стать сподвижниками национального единства

В преддверии Национального дня Румынии бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры либерал Юрий Киринчук написал в своем блоге несколько слов о значимости этого дня.

«99 лет назад наши прадеды умирали за национальное единство. Несмотря на то, что история многолика, а нас – жителей Бессарабии оторвали от Родины-матери, это не помешало нам остаться румынами и бороться за румынизм. В этот день нужно думать только о хорошем, потому что иначе нам не удастся избавиться от границы на Пруту. Только вместе мы Румыния, и только вместе мы — сила», — пишет он.

Экс-министр также пишет, что «1 декабря наш национальный день, день, когда мы чествуем Великое Объединение всех румын, день, когда мы ближе к румынским ценностям». «Так будем же горды званием РУМЫН, будем добры к окружающим, и будем уважать и хранить ценности и традиции наших предков. Как говорил великий историк Николае Йорга: Объединение необходимо будет постоянно укреплять своими действиями, настойчивыми действиями», — отмечает он.

Юрий Киринчук также пишет, что «для румын из Бессарабии радость длилась до 28 июня 1940 года, когда Советская армия выполнила положения пакта Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, «осчастливив» нас своим присутствием, продолжающимся до сих пор». «Сложно переоценить все то, что произошло с нами за этот период, когда нас разлучала колючая проволока. Но почему же у нас такая короткая память? Напрасно мы живем, если не боремся за воссоединение с Родиной-матерью – Румынией», — пишет Киринчук.

Он также считает, что «власти Молдовы и Румынии должны стать сподвижниками национального единства и ставить его выше партийной идеологии». «Но как нам выполнить эту первостепенную задачу, если даже глава государства против. Лично я и ЛП будем бороться за воссоединение Бессарабии с Румынией. Это будущее, которого я хочу для детей и внуков, потому что за это будущее боролись наши деды и прадеды», — отмечает он.

Кристина Пендя