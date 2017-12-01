Павел Филип – о достигнутых Молдовой внешнеполитических успехах

В ходе заседания правительства премьер-министр Павел Филип затронул тему успехов, достигнутых Молдовой во внешней политике за последние несколько недель. Премьер упомянул подписание в Брюсселе пакета документов о макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, предоставляемой Европейским союзом, а также анонсированное выделение до конца этого года прямой бюджетной поддержки в размере 21,5 миллиона евро для реализации четырёх программ реформ: либерализации визового режима, реформирования государственных финансов, либерализации торговли и реформы полиции.

Глава исполнительной власти также упомянул о результатах своего визита в Грузию, в том числе о подписании двух новых соглашений о сотрудничестве, об укреплении молдо-грузинских отношений для достижения общей цели в виде европейской интеграции.

„Власти страны не совершенны, но мы пытаемся – и правда заключается в том, что в большинстве случаев у нас это получается – модернизировать Молдову. Поэтому всех тех, кто совершает на нас нападки – СМИ, политформирования так называемой оппозиции – я считаю не противниками властей, а противниками модернизации Республики Молдова и в первую очередь – её граждан”, - подчеркнул Павел Филип.

Премьер уточнил, что внешняя помощь предназначена для проектов, которые улучшат жизнь граждан. „Эти деньги обретут своё место в детских садах, в дорогах, в восстановлении школ, в модернизации больниц. Граждане Республики Молдова, как и истина, не заслуживают того, чтобы их принесли в жертву ради политических целей, которые я считаю более низкими, чем интересы граждан”, - отметил глава правительства. Премьер-министр обратился к коллегам из министерств, призвав их приложить усилия для полной реализации повестки дня реформ.