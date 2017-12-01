Беглого экс-президента Приднестровья объявили в розыск по обвинениям в коррупции и хищениях

Власти Приднестровья объявили в розыск экс-президента Евгения Шевчука, покинувшего территорию непризнанной республики. Следственный комитет сообщил, что бывший глава Приднестровья фигурирует в нескольких уголовных делах.

Ему предъявляются серьезные обвинения: коррупция, серые схемы, хищение государственных денег, а также удержание 30% зарплат и пенсий.

- Статьи, по которым подозревается господин Шевчук, они разноплановые. Это и соучастие в контрабанде, это получение взятки, это присвоение и растрата в особо крупном размере. Подозрения серьезные, уголовные составы серьезные. Суммы, которые фигурируют, тоже очень серьезные, - заявил председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь.

Евгения Шевчука ждали в СК для дачи показаний в течение нескольких месяцев. Однако вернуться в республику, из которой, по версии следствия, команда бывших управленцев вывела миллионы долларов, бывший президент не захотел.

Недавно в Приднестровье вступил в силу закон о заочном рассмотрении дел. Под его действие попадают два уголовных дела экс-президента: удержание 30% зарплат и пенсий и коррупционные схемы на «Биохиме». Эти уголовные дела могут рассматриваться без обвиняемого.

По остальным делам Шевчук теперь в розыске. Политику, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 годы, грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Недавно Евгений Шевчук показал главную красоту Москвы и сделал «возмущенное» видео из Санкт-Петербурга.