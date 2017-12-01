Молдавский телеканал наказали за использование слова «Кишинев» вместо «Кишинэу»

Телеканал Accent TV был оштрафован на 5 тысяч леев за использование слова «Кишинев». Беспрецедентное решение вынес Координационный совет по телевидению и радио. Штраф телеканала Accent TV за использование слова «Кишинев» на сумму 5 тысяч леев является минимальным.

Он последовал за вынесением предупреждения. Если телеканал продолжит называть столицу Молдовы «Кишинев», то могут выписать уже штраф в 10 тысяч леев, после него - максимальный штраф, а затем последует отзыв лицензии.

Проблемы молдавских каналов появились после жалобы телезрителя Константина Нуну. Он уже много лет подряд ведет борьбу против «русских» названий и регулярно просит КСТР навести порядок.

Нуну высказал недовольство в адрес трех телеканалов. В эфире телеканала ITV звучали «Кишинев» вместо «Кишинэу» и «Унгены» вместо «Унгень». Телеканал Ren Moldova использовал один раз название «Кишинев» вместо «Кишинэу». На телеканале RTR-Moldova произносили названия «Кишинев», «Фалешты», «Бричаны», «Дондюшаны», «Бельцы» вместо «Кишинэу», «Фэлешть», «Бричень», «Дондюшень» и «Бэлць» соответственно.

При этом Нуну сослался на законы «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» (принят в 1989 году) и «Об административно-территориальном устройстве» (принят в 1994 году). В последнем населенные пункты на русском языке действительно приведены в транскрипции с румынского языка, то есть - «Кишинэу», «Бэлць», «Кэушэнь», «Басарабяска» и так далее, отмечает КП-Молдова.

Глава Координационного совета по телевидению и радио Драгош Викол в сентябре заявил, что дикторы телеканалов, вещающих на русском языке, нарушают закон. Но наказаны за это они не будут.

– Надзорный орган, как и ранее, не будет штрафовать телеканалы за русские названия городов. Мы никогда не будем штрафовать за то, что Нистру называют Днестром. Думаю, что не будет и особой трагедии, если город Отачь назовут Атаками. Мы не просим называть Лондон Лондрой или Бухарест – Букурешть. Речь идет о названиях молдавских населенных пунктов, – пояснил глава Драгош Викол.