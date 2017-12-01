Гастарбайтеры тратят заработанные деньги на понты в Молдове

С трудом добытые за границей средства наши соотечественники спускают на то, чтобы пустить пыль в глаза родственникам и соседям. Приехать на роскошном автомобиле в родное село или городок - это высший шик! Конечно, никто не будет отрицать, что хорошая машина нужна.

И если даже кто-то говорит, что добротный автомобиль - это роскошь и «нам оно не надо», не верьте! Качественная машина – это экономия времени и денег (на ремонте), это комфорт и удобство. Но заимствовать автомобиль, чтобы покрасоваться перед сельчанами, - это уже понты... И тут тоже можно понять гастарбайтеров, которые и отличаются тем, что пускают пыль в глаза. Работа за границей далека от гламура.

Очень устают, экономят. Хочется приехать «на белом коне» во всей красе, чтобы все вокруг воскликнули «уау!» Хочется отдачи, восхищения, одобрения. И, наверное, по мнению большинства, лучше бы деньги, потраченные на понты, пустить на что-то более ценное – забор подправить в родительском доме или крышу починить. Но тогда... какое «уау!» - «неудачник!»

А как пускают наши гастарбайтеры пыль в глаза, выясняла «Комсомолка».

Автомобиль напрокат

Многие товары за границей рассматриваются нашими гастарбайтерами с точки зрения «что скажут в родном селе/городе?» Автомобиль за границей тоже купить можно, но огромную часть средств «сожрет» растаможка. Да и все равно это будет среднее, по оценке соседей, средство передвижения. Так, иномарка. А очень хороший автомобиль и за границей стоит денег. Поэтому при приезде в Кишинев наши гастарбайтеры начинают атаковать пункты проката.

Если недорогие автомобили в прокате стоят от 10-12 евро в сутки (при аренде на месяц), то есть чуть более 300 евро в месяц, то, к примеру, «крутая бэха» - от 40 евро в день. А это 1200 евро в месяц. Получается, чтобы выглядеть перед многочисленными родственниками и соседями достойно, прикатить на блестящем авто с кожаными сидениями, нужно потратить более 1000 евро. Много. Но ведь и приезжают наши соотечественники погостить на родину не чаще двух раз в год. Зато потом говорить об автомобиле будут не один месяц. Да и машина не будет стоять во дворе. Многочисленные визиты, поездки в ночные клубы, катание наивных девушек... В общем, автомобилю придется изрядно покрутить колесами. Кстати, «рыцари на белых конях», то есть на дорогих автомобилях, у нас, в основном, мужчины. Женщины предпочитают блистать по-другому.

Телефон из Китая

Если прокат автомобилей – привилегия «избранных», то навороченный телефон должен быть обязательно! А особенно, если тебе еще не исполнилось 50 и ты понимаешь, что крутой мобильник – это уже другой статус, это тема для разговора, это оттенок зависти во взгляде собеседника. Не будет же гастарбайтер показывать видео или фото итальянских или российских роскошных особняков или себя на фоне моря или в ресторане перед тарелкой с недоеденным крабом на старом телефоне, которому, в прямом смысле, «грош цена». Зачем тогда вообще работать?!

Но не будешь же тратить 1500 евро на iPhone X, когда весь год экономишь, чтобы отправить деньги родителям или детям, живешь в комнате еще с двумя-тремя такими же бедолагами, чтобы подешевле, а краба видел один раз, и то случайно, и только, чтобы фото сделать... И здесь есть решение. Плох тот телефон, у которого нет китайского аналога. iPhone Х можно купить и за 100 евро. А кто будет рассматривать, тем более, под чехлом, надписи «made in». Да и особые специалисты среди друзей и родных, кто с ходу определил бы, что сделано в Китае, вряд ли найдутся. Это самый недорогой и самый популярный «понт» у гастарбайтеров, он свойственен представителям обоих полов.

Златая цепь на дубе том

Украшениями сегодня уже никого не удивишь. И мужчина без цепи, женщина без золотого колечка и пары-тройки цепочек в Молдове выглядит как-то «не богато». А уж если работаешь за границей, то просто обязан позаботиться о собственном «золотом фонде»! Бегать на родине по «Ауреолам» просто времени не хватит. Поэтому наши предпочитают закупать все за границей. И чаще всего берут настоящее золото, а не позолоченное серебро. Здесь уже понты состоят в наличии украшений и их количестве, а не в их качестве. И хотя в Европе коренные жители не так падки на блестящее и золотое, у нас в Молдове это признак состоятельности. Даже попрошайки на улицах в золотых сережках!

То ли «гуччи», то ли не «гуччи»

По одежке у нас встречают всегда. И какого-нибудь американского миллионера, разгуливающего в шортах и в мятой футболке, у нас приняли бы за идиота. И если раньше, в далекие советские времена, верхом мечтаний была дубленка, из-за которой вся семья полгода ела жареную картошку и вермишель, то сегодня с языка наших граждан не сходят слова «гуччи», «версаче», «дольче-габана» и тому подобное. Чем именно эти вещи отличаются, в чем их ценность, вряд ли кто-то сможет объяснить. Но если этот лэйбл на одежде с таким словом, - то это круто. Главное, не забыть об этом упомянуть в разговоре. А то у нас «гуччи» от «Малой Арнаутской» мало кто отличит.

Конечно, никому и в голову не придет покупать вещи, которые вчера демонстрировали на миланском показе. Это очень-очень дорого. И сумочка за полторы тысячи евро – просто немыслимо. А вот у уличного торговца за 20 евро, с подходящим лэйб­лом, - это по-нашему! Побольше духов на измученное работой за границей тело (воду горячую отключили или чтобы унюхали метров за 200, или чтобы задохнулись от зависти), небрежно кинуть при встрече: «Французские!», сверкнуть сумочкой или скинуть пиджачок так, чтобы было видно «версаче», заказать коктейль подороже, - и жизнь удалась!

Месяц сладкой жизни на родине, среди близких, которых не видел год, которых встречал, рыдая, а сердце просто тонуло в нежности, среди до боли знакомых мест, любимого дерева у забора, где вспоминается беззаботное детство, со знакомым запахом жарящихся плацинд, самых вкусных на свете, под мамину певучую молдавскую речь, поглаживая любимого котика, мурчащего на коленях... Впереди – дни работы и экономии в далекой стране, маленькие радости в виде стаканчика вина и барбекю на европейский манер, общение по скайпу. Тут любые понты закономерны, естественны, ведь за понтами – просто желание выглядеть получше на родине...

Мебель с помойки

Однажды моя знакомая выложила в соцсетях фотографию обычной итальянской мусорки, к которой кто-то приволок шикарный диван в стиле «барокко», почти новый. За границей знатные мусорки! И люди часто избавляются от хорошей бытовой техники и мебели, которая в наших домах служит по 20-30 лет. Под публикацией сразу появились десятки комментариев с мечтательным «я бы забрал/а». А кто бы из наших прошел мимо?!

Наши гастарбайтеры часто привозят мебель из-за границы. Конечно, не с мусорок (хотя и это бывает), там она просто дешевле. А главное – мебель выглядит богато. Резная, с позолотой, лакированная до зеркальной поверхности. Не стыдно гостей пригласить в дом. А если еще и евроремонт, и стеклопакеты, и фраза – «купила этот диван в Венеции за...», далее идет астрономическая сумма, - то поездка на родину удалась! Главное – не забыть застелить диван пледом или покрывалом, так как выпавшие от удивления и шока пирожные изо рта подружки могут испачкать обивку шедевра.

В данном случае понты – не в том, что ввозится мебель, она за границей действительно дешевле и качественнее. А в том, какая это мебель – «прямо стулья из царского дворца» - и какая ей приписывается цена. В общем, без надлежащего пиара не обойтись.

Ольга БЕЛОВА