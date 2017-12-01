Шнур споет в Кишиневе на Новый год за 100 тысяч евро, а резидентам «Камеди Клаб» еще придется платить суточные

«Комсомолка» узнавала, сколько стоит пригласить звезд российской эстрады на новогодний корпоратив в Молдову.

Легенда у нас была такая. Я — представитель генерального директора одного из крупнейших винодельческих предприятий Молдовы. Хотим организовать новогодний корпоратив с участием звезд российской эстрады, благо бюджет позволяет. Корпоратив намечен на 22 декабря. Вот я и засел за телефон и начал названивать популярным артистам и узнавать, сколько стоит пригласить их на молдавский Новый год.

Филипп Киркоров споет, но за стол не сядет

Сначала мы решили позвонить звезде №1 российской эстрады. Филиппу Киркорову, разумеется. Ну не ему самому, а его коммерческому директору.

- Сколько у вас будет человек на корпоративе? — сначала вопрос задали мне.

- Около 100 человек.

- Выступление артиста стоит 75 тысяч евро. Выступление длится полтора часа.

- Насколько я понимаю, имеется еще и райдер...

- Да, вы его должны закрыть. Бытовой райдер, обычный, как у любого артиста. Никаких особых наворотов нет.

- После выступления можно будет с артистом пообщаться, сфотографироваться?

- За стол артист не садится, а сфотографироваться — без проблем!

- А 22 декабря свободно?

- Пока свободно.

Шнуров и Басков в Кишиневе на новогоднем корпоративе не споют

Чтобы заказать Шнура или Колю Баскова, пришлось звонить в одно из крупнейших концертных агентств Москвы. Там сразу огорошили:

- На 22 декабря нереально ничего сделать! Поздно... Эта дата — самая востребованная в году! И все артисты за три-четыре месяца забиваются на эту дату. Практически все самые популярные уже заняты. Поэтому ничем не сможем вам помочь. Да и ценник у Шнурова космический — восемь миллионов рублей за часовое выступление.

Восемь миллионов российских рублей — это более 100 тысяч евро.

- Конечно, после выступления можно и со Шнуровым пообщаться, и с Басковым! Почему нет?! 21 и 22 декабря рассматривать просто бессмысленно!

Если у Ваенги плохое настроение, с ней лучше не фотографироваться!

Звоним представителю Елены Ваенги.

- Боюсь, что 22 декабря не получится, - огорчили нас. - Дело в том, что у нас большой сольный концерт в Риге 23 декабря и по логистике у нас все завязано, мы выезжаем 22 числа... А 21 декабря у Елены выступление в Москве.

- Ну у нас это не последний корпоратив! Сколько стоит заказать артиста?

- Это обсуждается, дело в том, что у нас очень плотный график. По цене не могу сказать. Все зависит от даты и места, где мы в этот момент находимся. Само выступление с коллективом — музыканты, 16 человек, живьем — длится час.

- После выступления руководство сможет пообщаться с Еленой, сфотографироваться?

- Да, руководство подходит, можно сфотографироваться. Но все зависит от настроения Елены!

Звездам «Камеди Клаб», помимо сумасшедшего гонорара, придется платить еще суточные

Звоним в «Камеди Клаб». Нас интересуют Павел Воля, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Сначала поинтересовались нашим бюджетом, потом огорчили:

- Павел Воля не работает на корпоративных мероприятиях в принципе! А вот по поводу Тимура и Гарика... Их выступление длится около тридцати минут — от 80 тысяч евро. Возможно, будет стоить больше, это же выезд за границу. Дату мне нужно будет согласовать с ними.

- А какой у них райдер?

- Бизнес-класс в самолете, проживание в люксах, трансфер на машинах бизнес-класса, суточные, трансферные, гримерка...

- Суточные? Что имеется в виду?

- Вы платите артисту за питание. В день — 100-150 евро.

- После выступления наше руководство сможет пообщаться с артистами?

- Сфотографироваться — да. Но этот момент тоже надо согласовывать. Не сто процентов, что они согласятся. А пообщаться, посидеть за столом в зале — нет, этого они точно не будут делать...

КСТАТИ

Имеются, конечно, и бюджетные варианты. Выступление Вячеслава Добрынина, например, обойдется в 10 тысяч евро. За такие же деньги можно пригласить Жасмин, «Поющие трусы», Авраама Руссо, Стаса Пьеху, Егора Крида, Artik & Asti, Глюкозу, Владимира Кузьмина, «Здубов», Carlas Dreams...

ЦЕННИК «КП»

Женщина, которая свистит: сколько просят за выступление на приватных вечеринках западные исполнители?

Естественно, не звездами российскими едиными – мы решили узнать запросы так называемых западных артистов. В этом нам помог сайт bnmusic.ru. Итак, поехали!

LP - американская певица с итальянскими корнями и нетрадиционной сексуальной ориентацией, умеющая высокохудожественно свистеть. Ее «вилка» составляет от 50 до 100 тысяч евро. Примерно за эти же деньги вас могут порадовать Бритни Спирс, Эминем, Пэрис Хилтон и Патрисия Каас, а при удачном стечении обстоятельств даже Рианна!

Ну, а если в кармане не больше 10 тысяч евро, то вы можете рассчитывать только на таких исполнителей, как Gipsy Kings, Boney M и вечно сексуальная Сабрина. Что, согласитесь, тоже весело.

Леонид РЯБКОВ