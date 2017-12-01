Шнур споет в Кишиневе на Новый год за 100 тысяч евро, а резидентам «Камеди Клаб» еще придется платить суточные

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На устах
«Комсомолка» узнавала, сколько стоит пригласить звезд российской эстрады на новогодний корпоратив в Молдову.
Легенда у нас была такая. Я — представитель генерального директора одного из крупнейших винодельческих предприятий Молдовы. Хотим организовать новогодний корпоратив с участием звезд российской эстрады, благо бюджет позволяет. Корпоратив намечен на 22 декабря. Вот я и засел за телефон и начал названивать популярным артистам и узнавать, сколько стоит пригласить их на молдавский Новый год.
Филипп Киркоров споет, но за стол не сядет
Сначала мы решили позвонить звезде №1 российской эстрады. Филиппу Киркорову, разумеется. Ну не ему самому, а его коммерческому директору.
- Сколько у вас будет человек на корпоративе? — сначала вопрос задали мне.
- Около 100 человек.
- Выступление артиста стоит 75 тысяч евро. Выступление длится полтора часа.
- Насколько я понимаю, имеется еще и райдер...
- Да, вы его должны закрыть. Бытовой райдер, обычный, как у любого артиста. Никаких особых наворотов нет.
- После выступления можно будет с артистом пообщаться, сфотографироваться?
- За стол артист не садится, а сфотографироваться — без проблем!
- А 22 декабря свободно?
- Пока свободно.
Шнуров и Басков в Кишиневе на новогоднем корпоративе не споют
Чтобы заказать Шнура или Колю Баскова, пришлось звонить в одно из крупнейших концертных агентств Москвы. Там сразу огорошили:
- На 22 декабря нереально ничего сделать! Поздно... Эта дата — самая востребованная в году! И все артисты за три-четыре месяца забиваются на эту дату. Практически все самые популярные уже заняты. Поэтому ничем не сможем вам помочь. Да и ценник у Шнурова космический — восемь миллионов рублей за часовое выступление.
Восемь миллионов российских рублей — это более 100 тысяч евро.
- Конечно, после выступления можно и со Шнуровым пообщаться, и с Басковым! Почему нет?! 21 и 22 декабря рассматривать просто бессмысленно!
Если у Ваенги плохое настроение, с ней лучше не фотографироваться!
Звоним представителю Елены Ваенги.
- Боюсь, что 22 декабря не получится, - огорчили нас. - Дело в том, что у нас большой сольный концерт в Риге 23 декабря и по логистике у нас все завязано, мы выезжаем 22 числа... А 21 декабря у Елены выступление в Москве.
- Ну у нас это не последний корпоратив! Сколько стоит заказать артиста?
- Это обсуждается, дело в том, что у нас очень плотный график. По цене не могу сказать. Все зависит от даты и места, где мы в этот момент находимся. Само выступление с коллективом — музыканты, 16 человек, живьем — длится час.
- После выступления руководство сможет пообщаться с Еленой, сфотографироваться?
- Да, руководство подходит, можно сфотографироваться. Но все зависит от настроения Елены!
Звездам «Камеди Клаб», помимо сумасшедшего гонорара, придется платить еще суточные
Звоним в «Камеди Клаб». Нас интересуют Павел Воля, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Сначала поинтересовались нашим бюджетом, потом огорчили:
- Павел Воля не работает на корпоративных мероприятиях в принципе! А вот по поводу Тимура и Гарика... Их выступление длится около тридцати минут — от 80 тысяч евро. Возможно, будет стоить больше, это же выезд за границу. Дату мне нужно будет согласовать с ними.
- А какой у них райдер?
- Бизнес-класс в самолете, проживание в люксах, трансфер на машинах бизнес-класса, суточные, трансферные, гримерка...
- Суточные? Что имеется в виду?
- Вы платите артисту за питание. В день — 100-150 евро.
- После выступления наше руководство сможет пообщаться с артистами?
- Сфотографироваться — да. Но этот момент тоже надо согласовывать. Не сто процентов, что они согласятся. А пообщаться, посидеть за столом в зале — нет, этого они точно не будут делать...
КСТАТИ
Имеются, конечно, и бюджетные варианты. Выступление Вячеслава Добрынина, например, обойдется в 10 тысяч евро. За такие же деньги можно пригласить Жасмин, «Поющие трусы», Авраама Руссо, Стаса Пьеху, Егора Крида, Artik & Asti, Глюкозу, Владимира Кузьмина, «Здубов», Carlas Dreams...
ЦЕННИК «КП»
Женщина, которая свистит: сколько просят за выступление на приватных вечеринках западные исполнители?
Естественно, не звездами российскими едиными – мы решили узнать запросы так называемых западных артистов. В этом нам помог сайт bnmusic.ru. Итак, поехали!
LP - американская певица с итальянскими корнями и нетрадиционной сексуальной ориентацией, умеющая высокохудожественно свистеть. Ее «вилка» составляет от 50 до 100 тысяч евро. Примерно за эти же деньги вас могут порадовать Бритни Спирс, Эминем, Пэрис Хилтон и Патрисия Каас, а при удачном стечении обстоятельств даже Рианна!
Ну, а если в кармане не больше 10 тысяч евро, то вы можете рассчитывать только на таких исполнителей, как Gipsy Kings, Boney M и вечно сексуальная Сабрина. Что, согласитесь, тоже весело.
Леонид РЯБКОВ
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