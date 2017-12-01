Оазу Нантой: Государство РМ высидело документ, который скоро обнародует

В интервью для портала ТРИБУНА известный политичесий аналитик и программный директор Института публичной политики Оазу Нантой ответил на следующий вопрос: Что скрывается за заявлением премьер-министра Павла Филипа о том, что вскоре власти выступят со своим видением разрешения приднестровского конфликта?

«Известно, что в сентябре прошлого года Андриан Канду публично признался, что у Республики Молдова нет никакой стратегии в связи с урегулированием приднестровского конфликта. Общеизвестно, что в 2016 году создалась очень неприятная для Республики Молдова ситуация, а именно, когда Германия, которая на тот момент председательствовала в ОБСЕ, предложила некоторые действия по урегулированию приднестровского конфликта, молдавская сторона ответила на них отказом, а на вопрос, какова позиция нашей страны, представители Молдовы ничего не смогли ответить.

Осознавая риски, в правительстве Республики Молдова, а также среди гражданского общества появилась инициатива разработать документ, который отражал бы официальную позицию Республики Молдова в этом вопросе. В итоге, Республика Молдова высидела этот документ, и вскоре он будет обнародован. Но, учитывая, что Молдова является захваченным государством с мертвым парламентом, и не отвергает клише и стереотипы, навязанные Российской Федерацией, а на протяжении долгих лет соглашается с ними, я не могу с оптимизмом смотреть на опубликование этого документа», — заявил аналитик.

Также Оазу Нантой отметил, что «мы вступаем в выборный год, и очень маловерояно, что за этот год произойдут тектонические изменения в вопросе приднестровсого урегулирования». «Тем более, что и Кодекс о выборах в своей нынешней редакции после выборов спровоцирует, по-моему, большой хаос. Тогда мы еще раз убедимся в правильности следующего вопроса: Если мы хотим интегрировать жителей левобережья Днестра, то во что мы их хотим интегрировать, учитывая, что и граждане с правого берега бегут из этой страны?», — добавил Нантой.

Андриана Кептине