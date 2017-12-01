Загадочное заявление вице-председателя правящей партии: мы втянуты в гибридную войну…

Вице-председатель Демократической партии (ДПМ) Кристина Балан заявила, что нынешней власти непросто сохранять европейский вектор развития страны при том, что политические и геополитические условия очень сложные.

«Мы втянуты в гибридную войну, в которой используются все возможные средства, в том числе парламентские партии и некоторые так называемые проевропейские партии. Более того, нам приходится пресекать манипуляции и лоббирование интересов некоторых молдавских политиков в европейских приемных, когда они пытаются помешать европейскому курсу Республики Молдова ради того, чтобы получить власть любой ценой».

Кристина Балан также отметила, что «власть не должна быть целью как таковой, необходимо что-то оставить после себя, какое-то наследие, иначе политика напрасное занятие».

«ДПМ сильная партия, которая намерена многое сделать для Молдовы, и наряду с этим в состоянии противостоять всем нападкам и попыткам ее скомпрометировать», — заявила вице-председатель ДПМ.

Андриана Кептине