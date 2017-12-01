Глава делегации Евросоюза оптимистично расценивает перспективы Молдовы в процессе Евроинтеграции

Глава Делегации Евросоюза в РМ Петер Михалко оптимистично расценивает перспективы Молдовы в процессе европейской интеграции. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в ходе пятого ежегодного форума дебатов по вопросам европейской интеграции, организованном Фондом Фридриха Эберта в Молдове и Ассоциацией по внешней политике.

Дипломат считает, что развитие РМ на пути интеграции в ЕС проходит по оптимистичному сценарию.

«Молдова эффективно использует экономические и социальные инструменты в достижении европейских стандартов. Отдельно стоит отметить выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, которое осуществляется последовательно и продуктивно, что доказывает наличие у властей политической воли для достижения конечной цели», - сказал Михалко.

По его словам, «Соглашение подразумевает четкий план действий – выполнение каждого положения, поможет изменить жизнь в РМ к лучшему».

«Для успеха на европейском пути необходимо, чтобы каждый гражданин понимал и чувствовал, что конкретно ему приносят европейские реформы. Результат партнерства ЕС и РМ должен отражаться на каждом жителе Молдовы», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в процесс развития отношений РМ и ЕС «были кризисы, спады и разочарования».

«Например, банковский кризис 2014-15 гг. снизил доверие ЕС к своему партнеру. Однако кабинет министров Павла Филипа сумел доказать, что Молдова способна проводить реформы и справляться с вызовами. Главное, что есть желание, стремление добиться успехов», - сказал Михалко.

По его словам, властям необходимо сконцентрировать внимание на создании независимой системы юстиции, которая послужит фундаментом для других важных экономических и социальных реформ, в том числе в привлечении инвестиций.

«Очень важно обеспечить справедливое правосудие, исключить избирательное применение правосудия. Также важно обеспечить реальную независимость СМИ, справедливый доступ всех СМИ к рекламному рынку. Принципиально, чтобы граждане почувствовали результаты реформ, а мы видели, что есть прогресс, и нет регресса в реформах»», - подчеркнул посол