1 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Правительство одобрило план упрощения торговли на 2018-2020 годы
01.12.2017

Правительство одобрило в четверг Национальный план упрощения торговли на 2018-2020 гг., который включает порядка 100 мероприятий для развития сектора.

Как передает «ИНФОТАГ», основные меры документа касаются оптимизации административных и таможенных процедур, внедрение единого окна для торговли, разработка концепции уполномоченного экономического агента и системы электронного транзита. 

В то же время будет улучшена инфраструктура для реализации и контроля внешней торговли, а в процедурах государственного контроля и взаимодействия с деловой средой будут применяться современные технологии - электронное оформление и использование электронных документов. План также обеспечивает доступ к информации и прозрачность в регулировании торговли.

За реализацию плана будет отвечать 14 государственных органов. Предполагаемый бюджет для всех мероприятий составляет 137 млн. евро, которые будут выделены из бюджета 


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.