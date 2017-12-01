Независимая газета: Молдаване не заметили, что уже живут в Румынии

Кишинев и Бухарест объединяют энергосистему, газопровод, армию и парламент с правительством

В Бухаресте 1 декабря в параде в Национальный день Румынии примет участие взвод роты Почетного караула Молдовы. В 1918 году Молдавская демократическая республика объединилась с Румынией и прожила с ней год. В будущем году исполнится 100 лет «унири» (объединения), и румыны (по опросам – две трети населения), а также правительство Молдовы надеются повторить пройденное. Но страны уже живут по одним законам, проводят совместные заседания парламента и правительства, а их армии вместе маршируют, пишет "Независимая Газета".

На парад в Бухарест отправился контингент Молдавской национальной армии. Как сообщает Министерство обороны Республики Молдова (РМ), по площади Триумфальной арки румынской столицы будет маршировать взвод роты Почетного караула.

По площади Бухареста пронесут молдавский флаг, идентичный румынскому. Совместные парады – не единственное, что объединяет армии двух государств. Ранее парламент РМ принял документ, согласно которому румынские воинские подразделения могут войти в Молдову тогда, когда в Бухаресте сочтут, что ситуация в РМ требует вмешательства. Например, в случае локального конфликта в Приднестровье или у его границ. Тогда в Молдову могут без разрешения ввести не только солдат, но и военную технику. Такую возможность не исключает депутат парламента РМ Богдан Цырдя, не поддерживающий прорумынскую позицию парламентского большинства. О тревоге приднестровцев, связанной с возможностью однажды увидеть на Днестре румынские танки, «НГ» рассказал ранее глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей зону безопасности на Днестре, Олег Беляков. При этом он подчеркнул, что в Приднестровье готовы встретить незваных гостей.

Молдаван и румын объединяют также законы, которые в РМ соответствуют румынским стандартам. Страны уже объединили электросистемы, проложен газопровод из румынских Ясс в молдавские Унгены. Румынское правительство выделило Кишиневу 500 тыс. евро для того, чтобы этот трубопровод достиг Кишинева. Это альтернатива российскому газопроводу. Румынский газ уже подается в Молдавию, но небольшим объемом. Однако если российская труба вдруг окажется пустой (перекроют подачу газа в Украину), то в Молдове заработает румынская. Может быть, по ней пойдет все тот же газ из РФ, но уже по европейским каналам.

Буквально на днях депутаты из Молдовы провели совместное заседание с румынскими коллегами в Бухаресте. В повестке дня дискуссий – вопросы экономики, регионального развития, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и услуг. Также обсуждались темы взаимоподключения газотранспортных и электрических сетей, автомобильные, железнодорожные и воздушные перевозки между РМ и Румынией, обмен опытом в области гармонизации национального законодательства с европейским, совместное участие в трансграничных и транснациональных проектах.

Согласно официальным данным, Румыния является основным торговым партнером Республики Молдова, объем торговли, зарегистрированный с начала текущего года, достиг почти 1 млрд долл. По данным Государственной регистрационной палаты, в РМ насчитывается 1778 компаний с румынским капиталом.

Анонсировано совместное заседание правительств. Об этом в Бухаресте заявил посол Республики Молдова в Румынии Михай Грибинча. Повестка заседания пока не сообщается. Но это не первое мероприятие подобного рода. Например, аналогичное правительства РМ и Румынии провели в марте в Бухаресте, а в июле – в Кишиневе.

Недавно Ассоциация еврорегиона Сирет–Прут–Днестр попросила правительство Румынии включить строительство моста Леова (город в Молдове) – Бумбэта как приоритетный проект в список двусторонних экономических проектов, а также инициировать разработку технико-экономического обоснования для поиска возможностей восстановления существовавших ранее мостов через Прут между Румынией и Молдовой, сообщает интернет-портал infomarket.md.

В принятой резолюции говорится, что наличие моста через Прут в регионе г. Леова со стороны Молдавии и села Бумбэта – со стороны Румынии будет способствовать созданию транспортного коридора «Одесса (Украина) – Штефан-Водэ – Каушаны-Басарабяска – Чимишлия – Леова (РМ) – Бумбэта (Румыния) национальной дороги DN24 Бырлад – Муржень – Фэлчиу – Березень – Стэнилешть – Хушь» как важной региональной и национальной артерии, обеспечивающей связь между Евросоюзом и Восточной Европой, внеся свой вклад в создание общего экономического пространства и содействуя развитию экономических, культурных и торговых отношений с инвестиционными перспективами.

В Румынии поддерживают европейский курс Молдавии. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску ранее прочил объединение двух стран в рамках Евросоюза. Сегодня он включился в молдавскую политику и намерен продвигать эту идею в молдавском обществе. Хотя соцопросы показывают, что если в Румынии общество готово принять Молдавию, то 80% молдаван, как заметил «НГ» депутат Богдан Цырдя, хотят жить отдельно.

Между тем директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан утверждает, что «унионистский сегмент в Молдове постоянно растет».

Есть еще один общий для стран аспект: в школах Молдовы изучают историю Румынии и румынский язык. Попытки президента РМ Игоря Додона заменить «румынский» «молдавским» и ввести в школах предмет «История Молдовы» не увенчались успехом, так как против выступило правительство, а также Конституционный суд. В Молдове всем известно, что за Молдову и «молдавский язык» выступает большинство населения, а за «румынский» и единую Румынию – власть (кроме президента). Однако пока народ об этом говорит, власть создает ситуацию, при которой румын и молдаван разделяет только название языка, все остальное у них уже практически общее.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский по этому поводу заметил: «Так как в Приднестровье сохранен молдавский язык и культура, то по большому счету «я являюсь президентом молдаван». Напомним, в Приднестровье живут по 30% русских, украинцев, молдаван. В непризнанной республике три государственных языка – русский, украинский и молдавский. Также действуют школы с румынским языком обучения, о которых говорили на днях на переговорах в Вене по приднестровскому урегулированию. ОБСЕ высказало одобрение относительно результатов переговоров, а Кишинев заявил о снятии проблемы с румынскими школами в Приднестровье. Красносельский отметил, что если в Молдавии пройдет референдум о присоединении этой страны к Румынии, Тирасполь будет уважать мнение молдавского народа. Однако, сказал он «НГ», в этом случае Приднестровью с Молдавией будет не по пути.