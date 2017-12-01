«Петрокуб» сдвинул «Дачию» с пьедестала

В прошлое воскресенье матчами 18-го тура завершился чемпионат Молдовы по футболу в национальной дивизии сезона 2017 года. «Шериф», досрочно завоевав титул чемпиона, не смог завершить сезон без поражения. Тираспольчане на своем поле неожиданно уступили ниспоренской «Сперанце» с минимальным счетом 1:0. Наставник «Шерифа Роберто Бордин, подводя итоги переходного сезона 2017 года на послематчевой пресс-конференции, не сильно огорчился по поводу поражения. «Обидно, конечно, закончить чемпионат таким образом, - сказал итальянский специалист. - Хотели продолжить серию игр без поражений. Это футбол - и это случилось. Самое главное: мы чемпионы, выиграли в турнире, в котором сыграли очень хорошо. Спасибо всем футболистам, которые помогли нам достичь этой цели. Хочу сказать, также спасибо всему техническому составу, который мне помогал. Конечно же, отдельное спасибо руководству клуба, президенту, директору клуба, и всем, кто нам помогали. Мы все вместе добились этого результата. Теперь нам осталось хорошо продумать и подготовить последнюю игру, которая состоится в Копенгагене. Для нас это самый важный матч этого года. Надеюсь, у нас все получится».

Оргеевский «Милсами», досрочно обеспечив второе место в чемпионате, без труда справился с кишкаренским «Спикулом», забив в гостях два безответных мяча. Главный тренер оргеевских футболистов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги сезона и поделился планами на будущее. «Сезон был очень тяжелый, потому что был короткий и была короткая подготовка, - сказал Вячеслав Руснак. - Но шаг за шагом мы все в клубе приложили усилия и заняли второе место. Думаю, для нас это заслуженный успех. Ребята очень старались, мы много очков завоевали после 90-й минуты, что говорит о характере. Сейчас важно хорошо отдохнуть и подготовиться к новому сезону, а не как в прошлом, когда мы начали чемпионат неготовыми. Важно усилиться и может быть сможем рассчитывать на нечто большее». На вопрос, что не хватило команде, чтобы побороться за золото, наставник «Милсами» посетовал на короткую скамейку запасных: «У нас практически одни и те же люди играли на протяжении всего чемпионата. Может в тех играх, в которых мы потеряли очки, не хватило свежести. В следующем сезоне, более продолжительном, необходимо иметь в обойме больше футболистов, чтобы можно было менять травмированных, дисквалифицированных игроков. К будущему сезону мы намерены добавить как минимум по одному мастеровитому футболисту в каждую линию».

Столичная «Дачия», резво начавшая чемпионат, проиграла в заключительном матче «Динамо-Ауто» со счетом 3:2, сместившись с третьего на четвертое место в турнирной таблице. Матч начался на десять минут позже, хотя по регламенту все игры последних двух туров должны начинаться в одно время. После этого поражения, чтобы попасть в лигу Европы, «дакам» нужно выиграть кубок страны либо надеяться, что его выиграет кто-то из призеров чемпионата. Победа в напряженном матчем, в котором обе команды не реализовали пенальти, позволила динамовцам-автомобилистам сохранить место в высшем дивизионе.

Бронзу, которую прочили «Дачии» несколько туров назад, как и право выступить в будущем году в лиге Европы, получит «Петрокуб», разгромивший на стадионе в Хынчешть кишиневский «Зимбру» со счетом 4:1.

Наставник хынчештских футболистов Лилиан Попеску сообщил журналистам, что не мечтал о третьем месте. «Признаюсь откровенно, перед этим туром даже не думал, какое место мы займем: четвертое или пятое, - сказал главный тренер на послематчевой пресс-конференции. - О третьем не думал точно. От души благодарю ребят за этот сезон. Мы многому научились». По поводу попадания в лигу Европы, румынский наставник сказал: «Не так важно попасть в лигу Европы - важно, что ты там покажешь. Скажу честно, мы еще не готовы к еврокубкам, не было у нас сильных матчей. Но еще есть время, будем трудиться и надеюсь, не заставим Молдову стыдиться».

Помощник главного тренера «Зимбру» Валерий Андроник с журналистами был немногословен: «Буду краток. Мы очень разочарованы. Мне нечего комментировать».

«Заря» из Бельц, также претендовавшая на третье или четвертое место, дающие право на игры в лиге Европы, проиграла команде «Сфынтул Георге» из Суручень со счетом 2:1 и сместилась на пятое место в турнирной таблице. Главный тренер бельцских футболистов Штефан Стойка на послематчевой пресс-конференции был огорчен результатом. «Мы потеряли четвертое место, к которому стремились, - сказал румынский наставник. - У нас был хороший период, но в последней игре нам не хватило ни физической, ни психологической силы. Мы забили, но очень легко пропустили два гола - и на этом матч закончился. Я не очень доволен игрой команды. Сегодня мы были далеки от той команды, которую представляли собой в последних 8-9 матчах. Возможно, стресс был слишком велик для нашей команды, а сопернику было нечего терять. Конечно, это болезненно - проигрывать последний матч. Посмотрим, что будет дальше, но «Заря» все равно на верном пути».

Место вылетевшей из национальной дивизии команды «Спикул» из Кишкарень в следующем сезоне займет победитель дивизии А «Виктория» из коммуны Бардар Яловенского района. Команда Александра Новикова впервые добилась этого права.

В следующем году в чемпионате страны произойдут изменения. Как сообщил президент молдавской федерации по футболу Павел Чебану, за счет средств федерации до конца 2017 года системы электрического освещения будут установлены на стадионах в Бельцах, Оргееве и Хынчештах. Чемпионат, который, вероятно, пройдет в четыре круга, начнется в конце марта и завершится в конце ноября. Постепенно будет сокращаться число легионеров. Сейчас в соответствии с регламентом на поле во время матча должны находиться не менее четырех местных футболистов, причем один из них должен быть не старше 21 года. Предполагается поощрять клубы национальной дивизии, если помимо одного игрока, не старше 21 года, в матчах примут участие большее число его сверстников. Премироваться клубы будут из средств, которые они вносят в федерацию футбола за заявку для участия в чемпионате легионеров. Участие молодых футболистах будет учитываться в минутах: чем больше времени они проведут на поле, тем значительнее будет сумма поощрения. Намечается также введение ограничения на аренду игроков - не более трех из одного клуба в другой.