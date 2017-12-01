Стурза: Вступление Молдовы в ЕС не входит в планы европейцев

Говорить сегодня о расширении ЕС было бы самоубийством для любого европейского политика. Об этом в ходе дебатов об интеграции Молдовы в ЕС заявил экс-премьер-министр Ион Стурза, цитируемый новостным порталом Noi.md.

По его словам, ни одна из стран-членов ЕС не желает включать в планы присоединение Молдовы к ЕС.

«Сегодня никто из ЕС даже не хочет включать в повестку потенциальное присоединение Молдовы к ЕС, и не только из-за отсутствия достижений или соответствия ценностей Молдовы. Проблема внутри ЕС. Существует большая разница между энтузиазмом, царившим на первом саммите "Восточного партнерства" в 2009 году, и тем, что происходит в ЕС сегодня», – отметил Ион Стурза.

По мнению бывшего премьер-министра, в последние годы европейское сообщество сотрясали многочисленные кризисы, с которыми ЕС борется до сих пор.

«Начался финансовый и экономический кризис, который усилился с началом кризиса в Сирии, миграцией. Наступил 2013 год, мегатрагедия в Украине, аннексия Крыма и Донбасса. Потом Брексит, да еще и Трамп стал президентом США. ЕС не способен управлять столькими кризисами. Сегодня говорить в ЕС о расширении было бы самоубийством для любого политика», – подытожил Стурза.