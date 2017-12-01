ПСРМ хочет знать, кто позволил Бэсеску заниматься пропагандой в школах

Депутаты фракции социалистов потребовали сегодня заслушать министра образования Монику Бабук по поводу призывов к ликвидации государства, с которыми бывший президент Румынии Траян Бэсеску выступает в школах Молдовы, сообщает Noi.md.

Согласно ПСРМ, румынский чиновник посещает молдавские образовательные учреждения и ведет пропаганду против Республики Молдова.

«Это ситуация, которая нуждается в выяснении. Парламент должен принять меры. Мы хотим выяснить, какие руководители разрешили проводить эту политическую пропаганду в образовательных учреждениях. Конституция строго запрещает политическое вмешательство в образовательную деятельность. Г-н Бэсеску посетил несколько университетов страны, а также ряд лицеев. Мы требуем провести слушания, чтобы выяснить, кто допустил это беззаконие», – заявил возмущенно депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

В дискуссию выступил лидер ПКРМ Владимир Воронин, который отметил, что бывший президент Румынии не заслуживает внимания законодательной власти Кишинева.

«Мы видим это поведение, но у меня другое мнение. Нам не нужно уделять слишком много внимания этому Бэсеску, он не работает для Молдовы, он работает на себя, потому что он снова хочет стать президентом Румынии и теперь работает с теми, у кого есть румынское гражданство. Давайте не будем поднимать рейтинг Бэсеску через эти слушания», – отметил Воронин.

Предложение социалистов об организации слушаний не получило поддержку парламентского большинства. Спикер Андриан Канду призвал депутатов соблюдать правила этикета на пленарных заседаниях.

«Я бы попросил вас не касаться людей, которые не присутствуют в зале и которые являются бывшими президентами дружественной страны. Сердечный привет г-ну Бэсеску», – сказал Андриан Канду.