Молдова получит 100 млн евро от ЕС только после выполнения 28 условий

Макрофинансовая поддержка, предлагаемая Европейским союзом Республике Молдова, будет выделена в виде трех траншей в случае выполнения 28 условий, которые предусмотрены соглашениями, подписанными сторонами.

Заявление по этому вопросу было сделано премьер-министром Павлом Филипом 30 ноября, во время программы Moldova în Direct на телеканале Moldova1, сообщает realitatea.md.

"Первоначально, чтобы воспользоваться этими 100 миллионами евро, было представлено 30 условий, однако после переговоров их количество снизилось до 28. Таким образом, чтобы получить первый и второй транш, Республика Молдова должна выполнить по десять отдельных условий, а для третьего транша - оставшиеся восемь. В случае первого транша шесть условий уже выполнены, а к концу года будут выполнены все десять", - отметил Филип.

По словам Павла Филипа, деньги поступят непосредственно в государственный бюджет республики, после чего они будут перечислены учреждениям, которые несут ответственность за осуществление реформ в конкретной области или секторе.

"Помощь Европейского союза очень уместна, и граждане это почувствуют. Большая часть денег будет использована для ремонта дорог, чтобы к концу следующего года каждый населенный пункт в стране имел по крайней мере одну отремонтированную или построенную с нуля главную дорогу. Кроме того, деньги пойдут на ремонт школ, детских садов, их оснащение современной техникой, а также на другие ключевые области, которые нуждаются в финансовых инвестициях", - заявил премьер.

Напоминаем, что в начале этой недели Павел Филип и некоторые члены правительства приняли участие в саммите Восточного партнерства. На саммите премьер РМ подписал Соглашения о предоставлении макрофинансовой поддержки ЕС. Во время заседания правительства, которое состоялось 30 ноября, эти документы были ратифицированы. В общей сложности Республике Молдова будет предоставлена макрофинансовая помощь в размере 100 млн евро, из которых 60 млн евро - в виде кредита, а еще 40 млн евро - в виде гранта.