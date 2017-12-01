Красносельский: "Вначале говорили о федерации, потом об автономии, потом о специальном статусе. Знаем мы такие резервации со спецстатусом"

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский категорически отверг причастность к последним договоренностям Тирасполя и Кишинева олигархов с двух берегов Днестра. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он пресс-конференции, в ходе которой подвел итоги первого года своего пребывания у власти.

"Нет! Это решение команды, в составе которой представители МИДа, члены рабочих групп, президент, советники. Те люди, которые подобное заявляют, либо совершенно не владеют информацией, либо искажают ее. Пофамильно не знаю, кто за этим стоит, но уверяю: узнав эти фамилии, назову их. Цель у этих людей одна - исковеркать, изолгать, опять пойти по пути раскола приднестровского общества, поставить под сомнения достигнутые договоренности", - негодовал тираспольский лидер.

Он назвал беспочвенными обвинения, что "кто-то о чем-то с кем-то договорился, сдал интересы (Приднестровья - "И")", подчеркнув, что предпринятые шаги "это - укрепление интересов страны, укрепление приднестровской государственности".

Говоря о работе команды, он сообщил, что "даже выделить кого-то сложно, потому что все работали не покладая рук".

Коснувшись темы взаимодействия с властями Молдовы, Красносельский отметил, что готов вести переговоры с любым политиком правобережья.

"Главное, чтобы у этого политика была повестка. Будет повестка дня у господина Филипа, будет разговор с ним. Будет повестка дня у господина Додона, разговор тоже состоится. То, что молдавские переговорщики являются членами правительства и подчинены с партийной точки зрения Демпартии, меня совершенно не интересовало. Так устроена система. У кого есть повестка, с тем я и беседую. Это нормальный подход - взвешенный и прагматичный", - сказал глава Приднестровья.

Чиновник посетовал, что президент РМ Игорь Додон, с которым он встречался в январе и марте, "за 8 месяцев уже четыре раза поменял свою конструкцию".

"Вначале он говорил о федерации, потом об автономии, потом о специальном статусе. Знаем мы такие резервации под "специальным статусом". Сейчас опять говорят об автономии без внутреннего смысла. Системная позиция Приднестровья основана на правовых нормах. Начнем с того, что у нас есть своя судьба, и вопросы независимости очень специфичны", - считает руководитель непризнанной республики.

Говоря о несхожести двух образов жизни на правом и левом берегах Днестра он заметил, что, к примеру, 25 лет приднестровская система просвещения гармонизировалась с российской.

"Мы учили детей в школах в подавляющем большинстве на русском языке. Люди получали высшее образование на русском языке. Мы думаем на русском языке, видим сны на русском языке. А в соседней Молдове все-таки избран вектор на Румынию. Это факт. Их за 25 лет научили думать на румынском языке, понимать и принимать румынскую историю и видеть сны на румынском языке. Это их выбор. Я их выбор уважаю. Никто это уже не поменяет. Поколение выросло. Всё! Обратного пути нет, кто бы что ни говорил, кто бы что ни заявлял", - заявил Красносельский.