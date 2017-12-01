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Спорт
„Зимбру” отказался от тренера Юрия Осипенко
01.12.2017

Юрий Осипенко больше не является главным тренером „Зимбру”. Руководство „Зимбру” отказалось от 43-летнего тренера, который закончил только на 8-м месте последний сезон Чемпионата Молдовы

Под руководством Осипенко „Зимбру” провел 18 матчей в чемпионате и Кубке, зафиксировав шесть побед, четыре ничьих и восемь поражений. Его помощники Валериу Андроник и Валентин Змеу также ушли из „Зимбру”, передает IPN.

Юрий Осипенко тренировал так же команды „Рапид” Гидигич, Молдова U-19, „Милсами” и „Петрокуб” Хынчешть. С „Милсами” стал чемпионом в 2015 году, а с „Рапид” вышел в финал Кубка Молдовы в 2012 году.


 
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